Die Techriesen dominierten die Rally an der Wall Street. Kleinere Werte wurden ignoriert. Doch die Aussicht auf sinkende Zinsen und Donald Trump als Präsident sorgen dafür, dass Investoren andere Bereiche des Aktienmarkts wieder für sich entdecken. Wie Anleger davon profitieren können.

Die Kursverluste am Mittwoch bescherten den US-Börsen den schlechtesten Handelstag seit mehr als 18 Monaten. Insbesondere die Technologietitel kamen unter Druck. Es zeichnet sich zunehmend klarer ab, dass ein in den letzten eineinhalb Jahren erlerntes Muster vorerst nicht mehr gilt. In dieser Zeit war klar: Anleger, die auf der Suche nach Outperformance von US-Aktien waren, landeten am Ende alle bei den gleichen Werten: den Magnificent Seven, bestehend aus Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Tesla und allen voran Nvidia.

Doch mit der Aussicht auf auch in den USA fallende Zinsen und einer möglichen zweiten Amtszeit von Donald Trump zeichnet sich inzwischen eine Rotation ab. Weg von den Big-Techs, hin zu jenen Aktien, die in der letzten Zeit von Anlegern und Investoren eher gemieden wurden. Besonders deutlich wird das mit Blick auf die Performance des Russell 2000. Während der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 auf Monatssicht auf der Stelle traten oder sogar leicht nachgaben, legte der Index der kleineren US-Werte zweistellig zu.

Welche Faktoren für eine Fortsetzung der Rotation und ein Einsetzen der Nobelpreis-prämierten Small-Cap-Prämie sprechen sowie auf welche Aktien Sie dann setzen sollten, lesen Sie in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag.

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Autobauer senden Alarmsignale

Tesla und andere Hersteller können mit ihren Zahlen in dieser Woche nicht überzeugen. Vor allem die Gewinne sind stärker belastet. Investoren reagieren enttäuscht (S.6)

Unkaputtbar auf Kurs

Cloud und KI bescheren diesem Softwarekonzern ein glänzendes Quartal. Der Personalabbau wird ausgeweitet und spart mittelfristig Kosten. Analysten erhöhen ihre Kursziele (S.8)

Erfrischendes Ergebnis

Geschickter Vertrieb, starke Marken: Warren Buffetts Lieblingsfirma erhöht nach einem erfolgreichen Quartal die Ziele (S.14)

An China-Zöllen der EU scheiden sich die Geister

Das Ökonomen-Barometer legt im Juli wieder etwas zu. Doch die Hoffnungen auf einen Aufschwung in Deutschland erhalten einen kräftigen Dämpfer. Kontrovers diskutiert werden die China-Zölle der EU (S.16)

Nicht mehr im Höhenflug

Die Panne beim Cybersicherheits-Unternehmen Crowdstrike rückt die Unternehmen mit dem Geschäftsmodell Software as a Service in den Fokus. Vor dem Kurssturz lief es bei vielen Firmen schon nicht mehr so rund (S.42)

€uro am Sonntag: Die Handelswoche kompakt

Lesen Sie jede Woche umfangreiche Marktanalysen, Hintergrundartikel sowie Rück- und Ausblicke auf das aktuelle Börsengeschehen. Jetzt digitales Aktionsangebot sichern: Sie erhalten 3 Ausgaben zum Vorteilspreis von 9,90 Euro.

Über 25 % sparen