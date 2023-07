Das Edelmetall steht bei Währungshütern hoch im Kurs. Nicht unwahrscheinlich, dass sie in diesem Jahr so viel wie noch nie nachfragen

Von den Notenbanken und ihren Zinsentscheidungen hängt viel ab: Börsenkurse, Kreditkonditionen, Zahlungsausfälle, Wirtschaftswachstum, Wechselkurse, Teuerungs- raten und nicht zuletzt die Entwicklung des Goldpreises. Das Edelmetall beeinflussen die Währungshüter jedoch nicht nur indirekt, sondern auch durch ihre eigene Nachfrage. Angaben des World Gold Councils zufolge kauften alle Notenbanken zusammen in den ersten drei Monaten dieses Jahres 228 Tonnen — so viel wie noch nie innerhalb eines ersten Quartals.

Gut möglich, dass die bisherige Rekordmenge des vergangenen Jahres noch einmal übertroffen wird. 2022 erwarben die Geldpolitiker 1.136 Tonnen im Gesamtwert von rund 70 Milliarden Dollar. „Die Geschwindigkeit und die Kontinuität, mit der die Notenbanken Gold erwerben, ist historisch beispiellos“, schreibt Rick Mills, Minenexperte und Betreiber der Website www.aheadoftheherd.com, in einem Artikel auf Mining.com. In der Zeitspanne von 1990 bis 2000 verkauften die Zentralbanken vor dem Hintergrund des global starken Wirtschaftswachstums Gold in großem Umfang.

Warum die Notenbanken jetzt so viel Gold kaufen und was das für Anleger bedeutet, das erfahren Sie jetzt in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag.

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Arzneien gegen Corona-Kater

Die Stars der Pandemie aus dem Biopharmaund Diagnostiksektor sind nach dem Rausch auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Wie Biontech, Healthineers & Co neue Geschäfte ankurbeln (S.24)

Bloß billig – oder ernsthafte Konkurrenz?

Der chinesische Onlinehändler Shein entwickelt sich immer mehr zu einem globalen Riesen im Einzelhandel. Analysten zufolge ignorieren viele westliche Konkurrenten die App. Wird ihnen das zum Verhängnis? (S.26)

Bitcoin für alle

Mit den ETF-Anträgen von Blackrock und Co kehrt plötzlich die Hoffnung auf den Einstieg institutioneller Investoren zurück (S.32)

Der Appetit des Sparschweins

Nach Jahren der Nullzinsdiät kassieren Sparer wieder dicke Zinsen für Guthaben. Der Test zeigt, welche Banken langfristig am meisten zahlen (S.36)

Viel Risiko, große Chance

Seit Kurzem haben dieser Konzern vollen Zugriff auf Gamesa und müsste die spanische Tochter nun in die Erfolgsspur lenken. Gelingt das, wäre der jüngste Kurssturz eine gute Einstiegsgelegenheit (S.46)

Alle relevanten Neuigkeiten aus Politik, Wirtschaft und Börse. Pünktlich zum Wochenende

Sicher kennen Sie das: Eine turbulente Woche erlaubt es Ihnen kaum, sich intensiv mit Investmententscheidungen auseinanderzusetzen. Das Wochenende ist meist zu kurz, um alle Recherchen nachzuholen. Und schon ist wieder Montag …

Unsere Lösung: Lesen Sie €uro am Sonntag im Probeabo und sparen Sie 50 Prozent. Steigen Sie jetzt ein und lesen Sie 4 digitale Ausgaben für 8,98 € statt 17,96 €.

Jetzt testen und sparen