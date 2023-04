Die DKB Bank hat die Zinsen für einjähriges Festgeld deutlich angehoben.



Die DKB Bank ist in das Zinsrennen eingestiegen und hat den Zins für einjähriges Festgeld von zuvor 1,50 Prozent gleich um einen ganzen Prozentpunkt auf nun 2,50 Prozent pro Jahr angehoben. Für Laufzeiten zwischen zwei und fünf Jahren bietet die DKB einen Zinssatz von 2,00 Prozent pro Jahr an. Darüber hinaus bietet die DKB auch ein lang laufendes Festgeldkonto an, das über 10 Jahre läuft und sich mit 2,50 Prozent p.a. verzinst.



Hier geht es zum BÖRSE ONLINE Festgeldvergleich



Die Zinsgutschrift erfolgt alle drei Monate, was den Zinseszinseffekt verbessert. Die Mindestanlage beträgt 2.500 Euro. Einlagen sind bis zu einer Höhe von 100.000 Euro durch die gesetzliche deutsche Einlagensicherung abgesichert. Darüber hinausgehende Beträge sind durch die freiwillige Mitgliedschaft der DKB im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands e.V. abgesichert. Die DKB ist eine Direktbank und eine 100-prozentige Tochter der BayernLB.

Auch interessant:

Festgeld bei Postbank, Commerzbank und Klarna: So viel Geld bringen 10.000 Euro nach einem Jahr

Neuer Spitzenreiter: VW Bank bietet nicht mehr die höchsten Zinsen für Tagesgeld, sondern diese Bank