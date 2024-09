Dieses Angebot gilt nur noch für wenige Tage: Wer beim BÖRSE ONLINE Broker Testsieger ein Depot eröffnet, profitiert nicht nur von exklusiven Handelskonditionen, sondern kann ebenfalls eine attraktive Prämie kassieren.

Die Comdirect ist wegen ihres exzellenten Leistungspaketes der BÖRSE ONLINE Broker Vergleich Testsieger. Doch Anleger, die noch kein Konto bei der Tochter der Commerzbank haben, sollten jetzt aufpassen. Denn nur noch für wenige Tage kann man sich bei der Eröffnung eine attraktive Prämie sichern.

Depot beim Testsieger eröffnen und Prämie kassieren

So erhalten Kunden, die vor dem 30. September 2024 ein Depot bei der Comdirect eröffnen, eine Aktivitätsprämie in Höhe von 75 Euro. Alles, was dafür getan werden muss, ist in den ersten 30 Tagen nach der Eröffnung drei Wertpapiertransaktionen durchzuführen. Dazu zählen auch Sparpläne!

Hier geht es zum Angebot der Comdirect

Rund 40 Tage nach Eröffnung wird die Prämie dann dem Verrechnungskonto gutgeschrieben, wobei Anleger beachten sollten, dass diese der Kapitalertragssteuer unterliegt.

Doch sollten Anleger ein Depot bei der Comdirect eröffnen?

Sollten Anleger jetzt ein Depot beim Testsieger eröffnen?

Mit Blick auf das Angebot des Brokers ist die Antwort hier eindeutig: Ja. Anleger erhalten drei Jahre kostenlose Depotführung, günstige Handelskonditionen von 3,90 Euro und teilweise kostenlose Sparpläne.

Mehr zu dem Angebot der Comdirect gibt es hier

Wer allerdings kostenbewusster ist und auf Leistung zugunsten von geringeren Gebühren verzichten möchte, der kann jetzt einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Neobroker Vergleich werfen.

Lesen Sie auch:

Trade Republic senkt Zinsen auf das Tagesgeld: Was Sparer jetzt wissen müssen

Oder:

Trotz fallender Leitzinsen: Neue deutsche Großbank bietet plötzlich 3,5 und 4,0 % für Festgeld