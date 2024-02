In Kürze geht die zweite Runde des Börsendienstes Kirchhoff-System an den Start. Sie können sich noch bis zum 16. Februar anmelden. Nutzen Sie diese seltene Gelegenheit.

Bald ist es so weit: Das Kirchhoff-System geht in die zweite Runde. Börsenexperte und Ex-Banker Golo T. Kirchhoff ist Initiator des Börsendienstes und hat sein Können in Runde 1 bereits unter Beweis gestellt. Innerhalb von 3 Monaten hat er 19 von 21 Trades mit Gewinn abgeschlossen. Teilnehmer der ersten Runde konnten somit bereits von satten Gewinnen profitieren.

Wie das möglich ist? Golo T. Kirchhoff hat sein ganz eigenes System entwickelt und dieses stets optimiert. Er kombiniert Technische und fundamentale Analyse, bezieht Commitment of Traders (CoT) Reports ein und hat außerdem die Optionsmärkte im Blick. Dieses System liefert zuverlässige Ein- und Ausstiegssignale und ist dem Mainstream somit immer einen Schritt voraus.

„Bei meiner Strategie setze ich nicht auf Glauben, sondern auf Fakten.“, Golo Thomas Kirchhoff

Das erwartet Sie:

Als Abonnent des Kirchhoff-Systems sind Sie 24/7 informiert, Sie erhalten alle Ein- und Ausstiegssignale direkt auf Ihr Smartphone und zusätzlich regelmäßige Reports per E-Mail mit einer Übersicht zu allen Trades. So sind Sie immer und überall informiert und verpassen keine Trades.

Zögern Sie nicht. Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz.

Die streng limitierten Plätze waren in der letzten Runde im Handumdrehen vergeben, schnell sein lohnt sich also. Werden auch Sie jetzt Teil des Kirchhoff-Systems.

Hier anmelden