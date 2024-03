Nur noch bis zum 25. März können sich Sparer einen Bonus in Höhe von 50 Euro in Kombination mit 3,9 Prozent an Tagesgeld Zinsen sichern. Das müssen Sie wissen und so erhalten sie die Prämie:

Die Tagesgeldzinsen sind auf dem Rückzug, allerdings halten einige Anbieter die hohen Raten weiterhin aufrecht. Dementsprechend kann es sich für Sparer lohnen, sich jetzt noch die attraktiven Konditionen zu sichern.

Einen Blick lohnt dabei auf jeden Fall auf der aktuelle Testsieger des BÖRSE ONLINE Tagesgeld Vergleichs, der gleichzeitig eine attraktive Prämie für Kunden bietet:

3,9 Prozent Tagesgeld Zinsen und 50 Euro Bonus

So erhalten Kunden bei der Openbank, einer Tochter der Santander, nicht nur 3,9 Prozent Zinsen für sechs Monate, sondern bei der Erfüllung einiger Bedingungen auch einen Bonus in Höhe von 50 Euro.

Zunächst zum Tagesgeld: die Openbank offeriert diese Konditionen allen Neukunden und bietet auch nach den sechs Monaten mit 2,8 Prozent eine attraktive Verzinsung. Gesichert sind die Einlagen bis 100.000 Euro übrigens durch die spanische Einlagensicherung.

Hier geht es zum Angebot der Openbank

So erhalten Sparer den Bonus

Wer zusätzlich zu den hohen Zinsen den Bonus kassieren will, der muss sich sputen. Die Aktion der Openbank läuft nur bis zum 11. März. Konkret müssen folgende Bedingungen erfüllt werden:





- Sie müssen Neukunde mit Wohnsitz in Deutschland sein

- Eröffnung bis 11. März

- Eingabe des Promocodes „WILLKOMMEN50”

- Aktivierung des Kontos und Einzahlung von mindestens 1000 Euro Guthaben bis einschließlich 25. März

- Beibehaltung des Guthabens bis zum Ende der Aktion am 25. September





Demnach können sich Anleger recht einfach mit einer Einzahlung von nur 1000 Euro die saftige Prämie sichern. Doch wie sieht es mit dem restlichen Angebot der Openbank aus? Sollten Sparer hier zuschlagen?

Lohnt sich das Tagesgeld-Angebot der Openbank

Mit 3,9 Prozent Tagesgeld Zinsen ist das Angebot der Openbank aktuell das Höchste am Markt und die Santander-Tochter bietet Kunden exzellente Konditionen. Einziger Nachteil: die Bank unterliegt der spanischen, nicht der deutschen Einlagensicherung.

Dementsprechend kann das Angebot für Sparer interessant sein. Zur Eröffnung auf der Webseite des Anbieters geht es hier.

Wenn Sie ein Tagesgeld mit deutscher Einlagensicherung bevorzugen, dann werfen Sie jetzt einen Blick in den BÖRSE ONLINE Tagesgeld Vergleich

Lesen Sie auch:

Diese Tagesgeld-Angebote sollten sich Sparer im März noch sichern, bevor die Zinsen weiter sinken

Oder:

Überraschung: Consorsbank hebt Tagesgeld Zinsen an