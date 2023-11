Aktien von Öltankerfirmen sind heiß begehrt. Die Kurse laufen nach oben, Dividendenrenditen liegen bei weit mehr als 10 Prozent und obendrein sind sie immer noch günstig bewertet.

Experten gehen davon aus, dass die Nachfrage nach Öl weiter zunimmt und der Preis auch aufgrund der geopolitischen Unwägbarkeiten weiter klettert. Das Schicksal von Öltankern ist eng mit den Ölpreisen verbunden. Höhere Preise führen in der Regel zu einer erhöhten Nachfrage nach Transporten, während niedrigere Preise zu einer geringeren Schifffahrtstätigkeit und zu niedrigeren Gewinnen für Tankerunternehmen führen.

Hohe Nachfrage nach Öl

Der stellvertretende Leiter des Maritimen Kompetenzzentrums bei PwC, Burkhard Sommer, geht davon aus, dass die Ölnachfrage kurz bis mittelfristig hoch bleiben wird, vor allem auch wegen der hohen Nachfrage aus Asien und hier besonders aus China. Zuletzt berichtete auch die internationale Energieagentur IEA, dass sich das Wachstum der Ölnachfrage in der zweiten Jahreshälfte weiter beschleunigen wird. Das wiederum sollte die Kurse der Unternehmen antreiben.

Wo es was zu holen gibt

Das an der NYSE gelistete Unternehmen Nordic American Tankers betreibt eine reine Flotte der Suezmax-Klasse: Sie heißt deswegen so, weil die Abmessung der Tanker hier so gewählt ist, dass die Schiffe den Suezkanal passieren können. Auch sie werden auf längeren Routen eingesetzt. Ihr Vorteil: Einschränkungen wie sie die VLCC-Tanker bei Hafenanlagen oder eben dem Suezkanal haben, gibt es hier nicht. Dafür können sie allerdings auch nicht so viel Öl transportieren.

Bei Nordic läuft es aktuell gut. Laut Unternehmensangaben lagen die Buchungen für das 3. Quartal voll im Plan und weisen auf ein historisches Hoch hin. Zudem deutet einiges darauf hin, dass sich das im 4. Quartal so fortschreiben lässt. An seine Firma glaubt auch CEO und Gründer Herbjørn Hansson: Ende August kaufte er wieder eigene Aktien zurück. Mittlerweile hält er 4,25 Millionen Stück, sein Sohn 2,15 Millionen. Die Reederei ist aktuell noch günstig zu haben: Die Bilanz ist gesund, das KGV niedrig. Die Dividendenrendite liegt bei 10 Prozent.

Die Redaktion von BÖRSE ONLINE hat 4 weitere Tankerfirmen mit hoher Rendite recherchiert. Welche das sind, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.

