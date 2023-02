Die Opelbank hat die Zinsen angehoben und bietet jetzt einen derzeitigen Spitzenzins.



Die Opelbank hat den Zins für ihr Tagesgeldkonto angehoben. Nun zahlt das Institut 2,10 Prozent auf das Tagesgeld – ein Spitzensatz derzeit. Zudem erfolgt die Zinsgutschrift monatlich, was sich positiv auf den Zinseszins-Effekt auswirkt. Dennoch lohnt es sich, erst einmal genauer hinzuschauen. Das Angebot gilt nur für Neukunden und nur für drei Monate – danach sinkt der Satz deutlich auf 0,75 Prozent (dem aktuellen Zinssatz für Bestandskunden). Als Neukunde gilt man, wenn man zum Zeitpunkt der Kontoeröffnung in den letzten 24 Monaten kein Tagesgeldkonto bei der Opel Bank hatte.



Weil der Autobauer Opel mittlerweile zum französischen Konzern PSA gehört, unterliegt die Bank der französischen Einlagensicherung Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR). Das bedeutet gemäß des EU-Standards, dass Anlagen bis zu 100000 Euro pro Kunde abgesichert sind. Ansprüche sind bei Zahlungsunfähigkeit der Opelbank bei FGDR anzumelden.



Übrigens: Der blaue Riese wacht auf: Allianz bietet Spitzenzins bei Tagesgeld und Festgeld