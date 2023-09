Die VW Bank hebt die Zinsen für das Tagesgeld massiv an. Zudem fällt auch die Begrenzung auf 100.000 Euro pro Kunde

Die Volkswagen Bank (Volkswagen Financial Services) hebt ab dem 26. September 2023 die Zinsen für ihr Tagesgeld deutlich an. Für das Tagesgeldkonto („Plus Konto“ ) gibt es einen Zinssatz von 3,80 Prozent p.a., bis dahin sind es 3,10 Prozent. Der Zinssatz gilt für sechs Monate, danach fällt er auf den Satz für Bestandskunden von aktuell 1,05 Prozent bei online-Kontoführung (bei der sogenannten classic Kontoführung liegen die Zinsen bei 0,45 Prozent).



Die Zinsen werden monatlich gut geschrieben, was zu einem besseren Zinseszins-Effekt führt. Es gibt keine Mindestanlage und auch keine maximale Einlagenhöhe. Als Neukunde gilt, wer "in den letzten 12 Monaten vor Antragsstellung kein Tagesgeldkonto (Plus Konto oder Orderkonto) bei der Volkswagen Bank oder der Audi Bank" unterhalten hat, so die VW Bank. Hier geht es direkt zum Angebot der VW Bank(dabei ist zu beachten, dass die neuen Zinsen erst ab dem 26. September gelten).



Die Volkswagen Bank unterliegt der deutschen Einlagensicherung Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), die gemäß der EU-Regularien pro Kunde einen Betrag bis zu 100.000 Euro absichert. Daneben ist die VW Bank auch freiwilliges Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. und sichert so pro Kunde Einlagen bis zu 5 Millionen Euro ab.

