Die 1822direkt bietet gleich zu Jahresbeginn ein neues Festgeld-Konto an

Die 1822direkt bietet ab sofort ein neues Festgeldkonto an. Dabei offeriert die Direktbank zwei Laufzeiten: 1 Jahr und 2 Jahre. Für die Laufzeit von zwölf Monaten zahlt das Finanzinstitut einen Zinssatz von 3,20 Prozent p.a., und für 24 Monate gibt es 2,50 Prozent p.a. Die Mindestanlage liegt bei 5000 Euro, maximal können bis zu einer Million Euro eingezahlt werden. Hier geht es direkt zum Angebot der 1822direkt.



Allerdings gilt dieses Angebot nur für Neukunden. Diese müssen zunächst ein Verrechnungskonto bei der 1822direkt haben; als Verrechnungskonto geht dabei ein Girokonto oder ein Tagesgeldkonto. Die Zinsen werden dann auf das Verrechnungskonto gezahlt. Die Zinsgutschrift für das Festgeldkonto erfolgt einmal jährlich zum Fälligkeitsdatum. Das bedeutet, dass bei einer Laufzeit von 12 Monaten die Gutschrift der erwirtschafteten Zinsen nach Ende der Laufzeit erfolgt. Bei einer Laufzeit von 24 Monaten erfolgt die Gutschrift jährlich zum Fälligkeitsdatum.

Hier geht es zurm BÖRSE ONLINE Festgeldvergleich

Die Einlagen bei der 1822direkt sind durch die Institutssicherung der Sparkassen-Finanzgruppe geschützt. Dieses System ist nach dem Einlagensicherungsgesetz (EinSiG) anerkannt und musste im Laufe seiner Geschichte bisher noch kein einziges Mal aktiv werden.



Die Direktbank beschreibt sich selbst so: Die 1822direkt ist eine 100%ige Tochter der Frankfurter Sparkasse, der fünftgrößten Sparkasse in Deutschland. Seit dem 28. September 1996 ist die 1822direkt im Direktbanking tätig und versteht sich als Universalanbieter für den Privatkundenbereich. Im September 2005 wurden die Frankfurter Sparkasse und somit auch die 1822direkt in die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen integriert und sind seitdem ein Teil des Konzerns der Landesbank.



