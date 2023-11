Die britische Währung hat seit Jahresbeginn zum Euro leicht aufgewertet. Das macht Pfund-Anleihen interessant



Die britische Wirtschaft kommt nicht so recht in Schwung. Nun hat Finanzminister Jeremy Hunt angekündigt, „eine ganze Reihe von Maßnahmen auf den Weg zu bringen, um Unternehmensinvestitionen zu fördern“. Dabei soll es unter anderem wohl um bessere Abschreibungsmöglichkeiten für Investitionen gehen. Sollte die britische Wirtschaft wieder stärker wachsen, könnte das Pfund noch weiter zum Euro aufwerten. Wer auf die britische Währung setzen will, kann dies beispielsweise mit der Anleihe eines britischen Finanzriesen tun. Die nachrangige Anleihe hat ein etwas erhöhtes Risiko (Rating S&P: „BBB“), bietet dafür aber derzeit auch eine Rendite von knapp sechs Prozent pro Jahr.

Um welche Anleihe es sich handelt, erfahren Sie in der neuen Ausgabe der €uro am Sonntag.







Weitere Themen im Heft:

Bahn frei für die SAP-Aktie

Die Deutsche Börse hebt die sogenannte Kappungsgrenze für den DAX von zehn auf 15 Prozent an (S.8)



Deutschlands neues Netz

Ursprünglich bereits für September geplant, geht das 5G-Netz des Unternehmens nun Anfang Dezember an den Start (S.10)



Das große Taumeln

Eine Woche zum vergessen erleben die Aktionäre von Bayer. Die Probleme für den neuen CEO werden nicht weniger (S.14)



Die bröckelnde Republik

Ob Straße, Schiene oder Stromnetz: Vieles in Deutschland ist sanierungs- oder ausbaubedürftig. Und jetzt fehlt auch noch das Geld. (S.24)



Schlüsselmetall für die Transformation

Kupfer ist für die Energiewende unentbehrlich. Die Investitionen in neue Projekte stocken. Das drohende Defizit sollte den Preis auf neue Hochstände hieven (S.36)

