Der KI-Riese Micron übertrifft mit seinen Prognosen die eigenen Ziele und die Erwartungen der Analysten.



Solider Jahresauftakt für den US-Speicherchiphersteller. Wegen boomender Nachfrage rechnet Micron mit einer Umsatz- und Gewinnentwicklung im Ende Februar endenden zweiten Quartal (Ende Februar 2024), die über den Markterwartungen liegt.



KI-Nachfrage steigt

Vor allem die starke Nachfrage nach Speicherchips für die künstliche Intelligenz (KI) sorgt bei Konzernchef Sanjay Mehrotra für Zuversicht: „Die Nachfrage nach KI-Servern ist stark“, zitierte ihn die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch. Betreiber von Rechenzentren verlagerten ihre Budgets von traditionellen Servern zu inhaltsreicheren KI-Servern. Im zweiten Quartal rechnet der US-Konzern deshalb mit Erlösen von rund 5,3 Milliarden Dollar. Damit übertraf der Konzern die Erwartungen der Analysten, die Erlöse von 5,03 Milliarden Dollar prognostiziert hatten.



Auch der positive Ausblick für das kommende Jahr kam an der Börse gut an: Die Aktien des Unternehmens legten im nachbörslichen Handel um fast 4 Prozent zu. Insgesamt stiegen die Aktien seit Jahresbeginn um 58,6 Prozent.

