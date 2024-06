Dieser Small Cap bietet eine interessante Wachstumsstory und könnte in den kommenden Monaten deutlich zulegen. Der kleine Spezialwert legte bereits zwischen 2020 und 2022 um 625 Prozent zu, bevor es dann wieder still um ihn wurde.

Im Jahr 2022 profitierte der E-Mobility-Spezialist Friwo vom Boom rund um die Elektrofahrräder. Die schwache Konjunktur und eine hohe Inflation dämpften die Nachfrage jedoch und sorgten so im Vorjahr für einen Umsatzeinbruch. Die Aktie büßte auf Jahressicht deutlich ein. Doch schon bald könnte der Small Cap wieder neuen Schwung bekommen. Wie das Unternehmen jüngst vermeldete, läuft das vor zwei Jahren gestartete Joint Venture mit der indischen Firma Uno Minda inzwischen auf Hochtouren. Das Projekt könnt für Friwo zum Gamechanger werden. Nebenwerte-Experte Lars Winter traut der Aktie in den kommenden 6 bis 12 Monaten 50 Prozent Kurspotenzial zu. Mittelfristig hat der Small Cap das Potenzial zum Kursverdoppler.

Auch TUI sieht optimistisch in die Zukunft. Der deutsche Reisekonzern will von der Pleite des Wettbewerbers FTI profitieren und stockt seine Buchungskontingente in Europa massiv auf. Durch den Wegfall des Reiseveranstalters FTI dürfte sich der MDAX-Rückkehrer mittelfristig einen größeren Marktanteil sichern, der Spielraum für Preiserhöhungen und tendenziell auch steigende Margen bietet. Lars Winter hält den Titel aktuell im Echtgeld-Depot seines Börsenbriefs Lars Winter Report und ist, was die Kursentwicklung angeht, sehr optimistisch gestimmt.

BÖRSE ONLINE-Redakteur und Nebenwerte-Experte Lars Winter kennt sich besonders gut im Bereich der Small und Mid Caps aus. Mit fundiertem Hintergrundwissen, Fingerspitzengefühl für den Markt und guten Kontakten in die Small- und Mid-Cap-Szene erzielt er mit so manchen Werten aus der zweiten Reihe eine außerordentliche Rendite. So konnte er mit seiner Empfehlung von Morphosys im Lars Winter Report innerhalb von nur 6 Monaten sagenhafte 252 Prozent Rendite einfahren. Ebenfalls im Dezember 2023 nahm er die Papiere von M1 Kliniken in sein Echtgeld-Depot auf. Seitdem hat sich der Titel mit 122 Prozent Plus mehr als verdoppelt. Folgen auch Sie dem Nebenwerte-Experten und lassen Sie sich zukünftig keine Investmentchancen mehr entgehen.

Mehr erfahren

Den Lars Winter Report erhalten Sie wöchentlich als ausführlichen PDF-Report. Er enthält spannende Investmentvorschläge und exklusive Einblicke in die Welt der deutschen Small- und Mid Caps. Ergänzend dazu erhalten Sie Updates zu Empfehlungen und Transaktionen per E-Mail und in der BÖRSE-ONLINE-App. Verpassen Sie keinen Trade im Echtgeld-Depot: Testen Sie jetzt den Lars Winter Report im 3-Monats-Probeabo für 210 Euro.