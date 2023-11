Schlagartig ist der Optimismus an die Märkte zurückgekehrt. Die Wall Street gibt die Richtung vor, die Jahresendrally kann kommen.

Grund für die endlich wieder steigenden Kurse sind die fallenden Preise in den USA. Besonders Benzin ist deutlich billiger geworden. Insgesamt sank die In ationsrate im Oktober stärker als von Ökonomen erwartet auf 3,2 Prozent. Im September hatte sie noch 3,7 Prozent betragen. Das macht Börsianern Ho nung, dass der Zinsgipfel nun erreicht ist und die Notenbank Fed den Leitzins in absehbarer Zeit wieder senkt.

An der Wall Street erwartet dies eine Mehrheit von 80 Prozent bereits für kommenden Mai. Die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen wird dagegen mit null bezi ert. Rückenwind für die Börse kam auch von der Politik. In den USA konnte ein Shutdown abgewendet werden, der das Land zahlungsunfähig gemacht hätte. Und auch aus dem weltweit wichtigen Markt China kamen gute Nachrichten. Dort ziehen die Einzelhandelsumsätze nach langer Pause wieder an. Der Funke ist auf den deutschen Markt übergesprungen. Der DAX legte am Dienstag 1,8 Prozent zu und lief auch danach weiter nach oben auf den höchsten Stand seit zwei Monaten. Anleihen konnten ebenfalls deutliche Kursgewinne verzeichnen.

Aktien allerdings nehmen die Aussicht auf Zinssenkungen früher vorweg. Die Historie zeigt, dass die Kurse für etwa sechs Monate zulegen. Zum Zeitpunkt der tatsächlichen Senkung ist dann die Luft wieder raus. Welche Argumente noch für einen Schlussspurt der Börsen sprechen, lesen Sie in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag.

Weitere Themen im Heft:

Überraschendes Interesse aus China

Die Aktie des Saturn- und Mediamarkt-Konzerns war in den vergangenen Jahren nicht besonders begehrt. Ändert sich das? (S.10)

Kosten sparen, teurer werden – und dann?

Vom Korrekturtief bei 99 Euro konnte sich der Kurs in den vergangenen Handelstagen etwas nach oben absetzen. Doch die Herausforderungen bleiben gewaltig (S.14)

Inflation und Zins - Wie geht es weiter?

Kann man bereits im kommenden Jahr mit sinkenden Zinsen rechnen? Und wo lohnt sich dann eine Spekulation mehr: bei Aktien oder Anleihen? (S.18)

Druckabfall

Plug Power löste vergangene Woche ein Beben im Sektor aus, dabei hat er nach dem großen Hype noch viel Potenzial. (S.24)

Geht die Rechnung noch auf

Obwohl immer mehr mit Karte oder auch digital gezahlt wird, laufen Aktien des Sektors seit Monaten schwach. Schuld ist nicht nur das konjunkturelle Umfeld (S.40)

