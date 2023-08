Welche Megatrends Wirtschaft und Gesellschaft nachhaltig verändern – und Anlegern dicke Gewinne bescheren werden

"Lawinen in Zeitlupe“ — dieses Sprachbild hat das Zukunftsinstitut gewählt, um die Kraft von Megatrends zu verdeutlichen. Der Definition der Frankfurter Denkfabrik zufolge ziehen sich Megatrends über lange Zeitspannen hin. Sie wirken weltweit und verändern Volkswirtschaften und Geselschaften tiefgreifend und nachhaltig.

Zu den stärksten Megatrends der Vergangenheit zählt die Industrialisierung. Der im 19. Jahrhundert einsetzende Strukturwandel hat die Arbeitswelt, die Konsumgewohnheiten, den Wohlstand, die Städte, die Wohnverhältnisse, die Sozialsysteme und letztlich auch das Klima entscheidend beeinflusst.

Einer der wirkmächtigsten Trends seit den 90er-Jahren ist die Digitalisierung. „Sie treibt die unternehmerische Innovationsfähigkeit, die Produktivität und das Wirtschaftswachstum“, so das Ifo-Institut. Darüber hinaus wirke sich die Digitalisierung auf den Arbeitsmarkt und die politische Teilhabe aus.

Mit welcher Dynamik die Digitalisierung voranschreitet, zeigt die Steigerung der jährlich generierten Datenmenge. Diese wird in Zettabytes gemessen. Ein Zettabyte entspricht einer Milliarde Terabytes. 2018 wurden 35 Zettabytes generiert, 2025 werden es laut dem Ifo-Institut 175 sein.

Kluge Investoren mit langem Anlagehorizont erkennen die Chancen und partizipieren an Megatrends. Innovative Unternehmen, die globale Veränderungen nutzen, diese selbst in Gang setzen beziehungsweise an Lösungen komplexer Probleme arbeiten, versprechen hohe Kursgewinne. In dieser Ausgabe hat €uro am Sonntag einige der Megatrends des 21. Jahrhunderts untersucht. Dazu gehören der demografische Wandel, die Themen Ernährung, Produktivität, Cybersecurity und Rüstung sowie Indien als aufstrebendes Schwellenland. Einige der vielversprechendsten Investments aus diesen Bereichen haben wir in Kästen auf den folgenden Seiten aufgeführt.

Welche Aktien jetzt stark von den Megatrends profitieren, das lesen Sie ab sofort in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag.

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Der nächste Rekord

Der Index erreicht neue Höchststände. Quartalsergebnisse haben Einzelwerte sogar zweistellig angeschoben. Die Kurstreiber, die Kursziele (S.24)

Blassere Farben

Der Aktie des Luxusgüterkonzerns geht womöglich die Puste aus. Es könnte Sinn machen, auf Seitwärtsinvestments umzustellen (S.32)

Prozente von Underberg

Das Traditionsunternehmen braucht immer wieder Geld. Nach einer Schwächephase geht es jetzt bergauf (S.37)

Vorsicht, Steuerfallen!

Gewinne, die binnen Jahresfrist durch Verkauf und Tausch mit Bitcoin & Co realisiert werden, sind abgabenpflichtig. Steuerhinterzieher rücken nun ins Visier (S.38)

Akuter Schwächeanfall

Probleme der Tochter Varian schocken Anleger – der Vorstand verspricht schnelle Heilung. Immerhin wächst der DAX-Konzern wieder (S.44)

Alle relevanten Neuigkeiten aus Politik, Wirtschaft und Börse. Pünktlich zum Wochenende

Sicher kennen Sie das: Eine turbulente Woche erlaubt es Ihnen kaum, sich intensiv mit Investmententscheidungen auseinanderzusetzen. Das Wochenende ist meist zu kurz, um alle Recherchen nachzuholen. Und schon ist wieder Montag …

Unsere Lösung: Lesen Sie €uro am Sonntag im Probeabo und sparen Sie 50 Prozent. Steigen Sie jetzt ein und lesen Sie 4 digitale Ausgaben für 8,98 € statt 17,96 €.

Gleich Angebot sichern