Erst Hype um Milliarden für KI-Infrastruktur, dann Schock durch Deepseek aus China: Für Anleger ergeben sich jetzt Chancen



Der Deepseek-Schock erschütterte die gerade erst durch das Projekt Stargate frisch euphorisierten Techwerte zutiefst. Das chinesische KI-Modell namens Deepseek R1 soll mit deutlich weniger Rechenleistung auskommen und wesentlich preiswerter sein als andere sogenannte Large-Language-Modelle wie etwa ChatGPT von OpenAI – aber mindestens genauso gut. Was Fakt ist und was Fiktion, wird sich zeigen. Doch dass sich im Silicon Valley die Vorzeichen ändern und die US-Dominanz im Techsektor anfechtbar ist, liegt auf der Hand.

Kein Wunder, dass Investoren Zweifel an den hohen Bewertungen vieler Techaktien kommen. Dabei hätte alles so schön sein können: Schließlich planen die Techriesen Softbank, Oracle und OpenAI, unterstützt von der US-Regierung und der KI-Investmentfirma MGX aus Abu Dhabi, das „mit Abstand größte KI-Infrastrukturprojekt der Geschichte“, wie Präsident Donald Trump verkündete. Investitionen in Höhe von 500 Milliarden Dollar sollen rund um Stargate vor allem in stromhungrige Rechenzentren fließen. Doch die von Kritikern wie Tesla-Enfant-terrible Elon Musk umgehend aufgeworfene Frage, wie das Projekt finanziert werden soll, stellt sich nach Deepseek erst recht.

Ungeachtet aller Fragezeichen ergeben sich jetzt Anlagechancen, nicht zuletzt in Sektoren, die eher indirekt mit Technologie zusammenhängen.

Welche Unternehmen besonders spannend sind, wer das Potenzial hat, sich neu zu erfinden, lesen Sie in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag – DER Finanzzeitung mit dem EXTRA am Wochenende für Digitalabonnenten.

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Schweizer Aktien wieder da

Seit 2019 ist der Handel eidgenössischer Wertpapiere an EU-Börsen blockiert. Jetzt beschloss die Regierung, ihn ab 1. Mai wieder freizugeben (S.8)



Telekom startet durch

Die Tochter T-Mobile US katapultiert die T-Aktie auf den höchsten Stand seit 2001 (S.14)



Goldman halbiert Kursziel

Analysten sehen dieses Biotech-Unternehmen zunehmend kritisch. Die Aktie verliert in der Folge kräftig (S.16)



US-Aktien: Jetzt noch ein Kauf?

Der US-Aktienmarkt ist seit Jahren aufgrund seiner Outperformance der Treiber der globalen Börsen und hat dementsprechend einen hohen Anteil in Indizes wie dem MSCI World erreicht. Doch sind US-Titel tatsächlich so überbewertet wie ihr Ruf? Und kann es sich jetzt noch lohnen, bei Aktien aus den Vereinigten Staaten zuzuschlagen? (S.18)



Neues Jahr, neues Glück?

Abgesehen von der Rally im vergangenen Herbst hatten Anleger mit China-Aktien zuletzt wenig Freude. Die Herausforderungen im ehemaligen Boomland sind vielfältig (S.42)

€uro am Sonntag: Die Handelswoche kompakt

Lesen Sie jede Woche umfangreiche Marktanalysen, Hintergrundartikel sowie Rück- und Ausblicke auf das aktuelle Börsengeschehen.

Jetzt digitales Aktionsangebot sichern: Sie erhalten 3 Ausgaben zum Vorteilspreis von 9,90 Euro.



Über 25% sparen