Wer jetzt einen Sparplan beim Robo-Advisor Quirion anlegt, dem hilft der Anbieter beim Sparen mit einer Prämie von 100 Euro. Hier die Einzelheiten zur Aktion. Von Martin Reim



Quirion zahlt Neukunden jetzt eine Prämie von 100 Euro, wenn sie einen Sparplan über einen monatlichen Betrag von mindestens 25 Euro beim Robo-Advisor anlegen (das Bild zeigt Quirion-Chef Martin Daut). Bei einer ähnlichen Aktion von Quirion im vergangenen Jahr waren es noch 50 Euro gewesen. Interessierte müssen bei der Registrierung den Aktionscode quirion23 eingeben.



Aktion läuft bis zum 9. März

Um die Prämie zu erhalten, dürfen Sie zuvor noch nie bei Quirion registriert gewesen sein. Außerdem müssen Neukunden mindestens 18 Jahre alt sein. Kinderkonten sind zwar laut den Teilnahmebedingungen auch möglich, dabei muss sich aber der gesetzliche Vertreter des Kindes anmelden. Damit es mit der Prämie klappt, muss die Registrierung bis zum 9. März 2023 erfolgen. Einen entsprechenden Sparplan über zwölf Monate müssen Kundinnen und Kunden bis spätestens 13. März einrichten.



Barauszahlung ist ausgeschlossen

Doch bis die 100 Euro dann auf dem Konto sind, müssen sich Kundinnen und Kunden etwas gedulden: "Die Prämie wird von der quirion AG auf dem Verrechnungskonto des Teilnehmers spätestens zum Ende des Folgemonats nach dem Teilnahmezeitraum gutgeschrieben." Das bedeutet: Erst nachdem Sie zwölf Monate lang mit dem Robo-Advisor gespart haben, landet die Prämie auf dem Konto. Sie müssen also erst 300 Euro eingezahlt haben, damit es 100 Euro als Belohnung gibt. Diese sollten Sie ebenfalls bei Quirion in den Sparplan einzahlen, denn: "Die dem Verrechnungskonto gutgeschriebene Prämie soll dem Teilnehmer für spätere Anlagezwecke bei quirion dienen", steht in den Teilnahmebedingungen. Eine Barauszahlung sei nicht möglich. Wer also bei der Aktion mitmacht, sollte es mit dem Sparen auch langfristig ernst meinen.



