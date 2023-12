Obwohl das Wachstum gerade in Europa mager bleibt und sich auch in den USA abschwächt, wächst die Zuversicht für Dividendenwerte. Welche Aktieninvestments 2024 ausgezeichnete Perspektiven bieten

Wie ist der Ausblick 2024 für Aktien? Freude bereitet es dem Aktienanhänger, die Prognosen der Deutschen Bank für den US-Leitindex S&P 500 zu lesen. Die Bank gibt für das vierte Quartal 2024 ein Ziel von 5.100 Punkten für den wohl wichtigsten Index der Welt aus. Wohlgemerkt, hier ist eine milde Rezession in den Vereinigten Staaten ausdrücklich einkalkuliert.

Ebenso erfreulich ist die Prognose für den breiten europäischen Index Stoxx 600, der von den Bankstrategen im vierten Quartal 2024 bei 510 Punkten erwartet wird. Das ist eine Renditechance auf Augenhöhe mit den US-Märkten.



Comeback der Nebenwerte

Auffällig in den Ausblicken ist, dass nicht wenige Auguren nach jahrelanger Underperformance der kleinen und mittleren Aktien ein Comeback der Nebenwerte in Aussicht stellen. „Small Caps haben ein katastrophales Börsenjahr hinter sich und sind gegenüber dem breiten Markt weit zurückgefallen“, schreiben zum Beispiel die Experten von Feri. „Sowohl die relative Wertentwicklung als auch der Bewertungsabstand der Small Caps befindet sich auf Mehrdekadentiefs.“ Das hat durchaus Gründe: Die Bilanzen der kleineren Unternehmen sind oft weniger solide, steigen die Zinsen stark, müssen sie besonders hohe Aufschläge bezahlen. Auch hängen die Nebenwerte stärker an der Konjunktur. „Allerdings dürften diese Belastungsfaktoren im Lauf des kommenden Jahres nachgeben“, schätzen die Experten von Feri.



Nebenwerte sind daher Bestandteil der €uro­-Aktienideen für 2024. Ebenso Zinsgewinner, sollen doch die Renditen sowohl der kurz­ als auch der langfristigen Zinsinvestments 2024 deutlich sinken. Das macht auch Dividenden noch attraktiver — dem tragen wir mit Dividendenfonds und Einzelaktien Rechnung. Zusätzlich finden Anleger raffinierte Fonds oder einen Einstieg mit Discount, Aufholchancen etwa mit Biotech oder einem starken Nachhaltigkeitstrend.

Lesen Sie in der neuen Ausgabe der €uro alles, was unsere Redaktion zu den Themen Aktien, Zinsen, Gold, Krypto, Immobilien, Vorsorge, Steuern und Chartanalyse als Ausblick für das neue Jahr recherchiert hat und tauchen Sie ein in die spannende Diskussion deutscher Finanzgrößen beim €uro RoundTable.







Neue Börsen-Power

US-Dividendenwerte hängen europäische Aktien ab. Schon lange. Weiß doch jeder. Woran das lag, warum es sich ändern könnte, welche Investments lohnen (S.76)



Investment-Ikone

Zum Tod von Charlie Munger (99), Warren Buffetts Weggefährte und Vize von Berkshire Hathaway: das Interview (S.80)



Nächste Zündung bei den Techs

Der Schub durch KI macht den persönlichen Assistenten für alle greifbar. Und er rückt neben Halbleiterwerten manche fast vergessene Aktie ins Rampenlicht (S.86)



Kick fürs Depot

2024 finden die Fußball-EM und die Olympischen Sommerspiele statt. Immer mit auf der großen Bühne: Sportartikelkonzerne (S.90)



Das Rating der Ratings

Viele Experten geben zu Versicherungen treffliche Urteile ab. Für €uro hat Metzler Ratings diese für fondsgebundene Lebensversicherungen zusammengefasst (S.114)

