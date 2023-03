Kunststoffabfälle sind zu einer großen Umweltbelastung geworden. Die kleine französische Ingenieurfirma hat eine Recyclinglösung entwickelt, die immer mehr Gefallen findet

Jedes Jahr fallen weltweit mehr als 400 Millionen Tonnen Kunststoffabfälle an. Nur ein Bruchteil davon wird recycelt. Der große Rest wird deponiert, exportiert oder verbrannt. So geht nicht nur ein wertvoller Rohstoff für immer verloren, auch die Umwelt leidet unter der Plastikflut. Die 2011 gegründete französische Firma hat eine saubere Lösung gefunden, wie man Plastikabfall zigfach wiederverwerten kann. Die Innovation basiert auf pflanzlichen Enzymen.

Die Industrie nimmt anfängliche Mehrkosten zunehmend in Kauf wie Partnerschaften mit L’Oréal, Nestlé, Pepsico und Suntory Beverage & Food Europe belegen. Auch die Bekleidungsindustrie zieht nach.

An der Börse wird das Unternehmen mit knapp 374 Millionen Euro bewertet — mit einem hohen Vertrauensvorschuss, schließlich erzielt die Firma mit rund 100 Mitarbeitern kaum Erlöse. In der Zukunft geht es nun darum, die Technologie bei den Markenartiklern in die Anlagen zu integrieren. Die Aktie ist volatil, aber auf lange Sicht sehr aussichtsreich.

