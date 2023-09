Dank diesem ETF-Depot, das auf die größten Tech-Trends der Welt setzt, können aus einem Einsatz von 50.000 Euro in nur 12 Jahren 1 Million Euro werden. Setzen auch Sie auf die Zukunft!

Mit ihren Erfindungen und Innovationen verändern Tech-Milliardäre die ganze Welt. Stellen Sie sich das Leben einmal ohne Google vor. Ohne Smartphone. Ohne Onlineshopping. Ohne soziale Netzwerke. Bill Gates, Elon Musk und Co haben es in der Tech-Branche bis ganz nach oben geschafft, weil sie an die Zukunft geglaubt und in diese investiert haben. Zwar kann niemand die Zukunft vorhersehen. Aber: In sie investieren kann man durchaus — und zwar mit der BÖRSE-ONLINE-ETF-Strategie. Obwohl Ihnen diese vielleicht nicht direkt einen Weltraumflug verschafft und Sie auch nicht zum Milliardär macht, kann sie Ihnen dennoch zur ersten Million verhelfen. Das Einzige, was Sie brauchen: Startkapital und etwas Geduld.

Mit Tech-ETFs zum Millionär

Bei den Tech-Trends, die sich in dem aus 9 ETFs bestehenden Depot von BÖRSE ONLINE widerspiegeln, handelt es sich um die wichtigsten Trends der nächsten Jahre. Sie sind schon jetzt fest in unserem Leben verankert und werden die Zukunft maßgeblich prägen. Dass diese Tech-Felder zukünftig im Schnitt jährlich eine Wachstumsrate von etwa 30 Prozent aufweisen werden, erscheint nicht unrealistisch. Aktien wie Nvidia oder Tesla liegen seit Jahresanfang 220 beziehungsweise 93 Prozent im Plus. Aufgrund der breiten Streuung ist das Risiko bei den ETFs aber deutlich geringer als bei Einzelwerten.

Das ETF-Depot von BÖRSE ONLINE bietet auch in den kommenden Jahren noch herausragende Wachstumschancen: Aus einem Startkapital von 50.000 Euro wären nach nur einem Jahr bereits 65.000 Euro geworden und nach 5 Jahren schon 185.646 Euro. Theoretisch könnten Sie sich mit einem Startkapital von 50.000 Euro nach 12 Jahren sogar über 1 Million Euro freuen. Je nach Startkapital lässt sich diese Schwelle aber auch früher oder später überschreiten. Das Depot bildet die folgenden Tech-Trends ab: künstliche Intelligenz, Krypto & Blockchain, New Mobility, Cybersecurity, Cloud, Robotics, Biotech, Halbleiter und Clean Energy. Welche ETFs die Redaktion von BÖRSE ONLINE für das Depot ausgewählt hat, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe.

