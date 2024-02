Das Leben in vollen Zügen genießen und nie wieder arbeiten? Was sich wie das Leben eines Lotteriegewinners anhört, kann auch durch Investieren und hohe Sparraten erreicht werden. So viel müssen Sie investieren:

Bereits in der Vergangenheit hat BÖRSE ONLINE beleuchtet, wie viel Geld Sie benötigen, um nie wieder arbeiten zu müssen (hier geht es zum Artikel). Doch was, wenn man im Ruhestand nicht nur weiter sparsam leben, sondern die verbleibende Zeit aktiv und in vollen Zügen genießen möchte?

Dazu lohnt sich ein Blick auf die höchste Stufe aller FIRE-Niveaus (Financial Independence, Retire Early). Denn wer Fat FIRE erreicht, der muss sich nicht nur keine Sorgen mehr um Geld machen, sondern kann sogar wesentlich besser leben als vor dem Ruhestand.

Fat FIRE wird selten erreicht

Allerdings sei von vornherein gesagt, dass dieses Niveau der finanziellen Unabhängigkeit den meisten Menschen stets versagt bleiben dürfte. Denn zu groß sind die Anforderungen an die Sparraten, um ein Vermögen von solcher Größe aufzubauen.

Vorwiegend schaffen es Menschen nur durch enorm hohe Einnahmen in exzellenten Karrieren oder dem Unternehmertum bzw. eine Erbschaft so viel Geld zu akkumulieren.

Reich sein und nie wieder arbeiten? So viel Geld müssen Sie investieren

In Deutschland gilt man als Single ab einem Einkommen von 4.500 Euro als reich und zählt zu den obersten fünf Prozent der Gesellschaft. Wer dieses Einkommen aus seinem Portfolio generieren will, der benötigt ein stattliches Vermögen. Je nach gewählter Entnahmerate ergeben sich folgende Mindestsummen, um 4.500 Euro monatlich zu erhalten:

3,0 Prozent: 1,78 Millionen Euro

3,3 Prozent: 1,62 Millionen Euro

4,0 Prozent: 1,35 Millionen Euro

(Achtung: Je höher die Entnahmerate, desto höher ist das Risiko eines Kapitalverzehrs)

Um ein solches Vermögen zu erreichen, braucht es entsprechend hohe Sparraten, die für viele Menschen nicht zu erreichen sind. Konkret bräuchte es (je nach Anlagehorizont) diese monatlichen Einzahlungen in ein Portfolio mit sieben Prozent Rendite pro Jahr:





25 Jahre Sparrate:

3,0 Prozent Entnahme: 2.259,55 Euro

3,3 Prozent Entnahme: 2.056,45 Euro

4,0 Prozent Entnahme: 1.713,71 Euro





30 Jahre Sparrate:

3,0 Prozent Entnahme: 1.512,9 Euro

3,3 Prozent Entnahme: 1.376,95 Euro

4,0 Prozent Entnahme: 1.147,46 Euro





35 Jahre Sparrate:

3,0 Prozent Entnahme: 1.033,84 Euro

3,3 Prozent Entnahme: 940,41 Euro

4,0 Prozent Entnahme: 784,09 Euro

