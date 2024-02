Es gibt zahlreiche Dividendenaktien, aber welche Unternehmen steigern ihre Dividenden langfristig am verlässlichsten und bieten zudem eine herausragende Wertentwicklung? BÖRSE ONLINE hat 25 Unternehmen ausfindig gemacht, die in den vergangenen 10 Jahren kontinuierlich Dividenden ausgeschüttet haben und deren Ausschüttungen in den vergangenen 5 Jahren entweder stetig gestiegen oder konstant geblieben sind.

Nach Angaben von Statista betrugen die Dividendenzahlungen im Jahr 2022 weltweit rund 1,56 Billionen US-Dollar. Im vergangenen Jahr wurden nach Hochrechnungen der Vermögensverwaltung Janus Henderson 1,63 Billionen Dollar ausgeschüttet. Und auch in diesem Jahr werden neue Dividenden-Rekorde erwartet. Durch die Investition in zuverlässige und krisenfeste Dividendenaktien können auch Sie ganz entspannt attraktive Renditen erzielen und müssen sich weniger um Kursschwankungen sorgen.

Entscheidend ist es, nicht nur nach Aktien mit dem höchsten Gewinn zu suchen, sondern vielmehr nach Aktien mit dem stärksten Dividendenwachstum Ausschau zu halten. Denn Unternehmen, die ihre Dividenden über einen längeren Zeitraum kontinuierlich ausgezahlt oder sogar erhöht haben, signalisieren eine stabile finanzielle Situation, ein nachhaltiges Geschäftsmodell und verfügen im Schnitt über einen niedrigen Verschuldungsgrad.

Auf die besten Dividendenaktien setzen

Mit dem Globale Dividenden-Stars Index von BÖRSE ONLINE setzen Sie auf 25 aussichtsreiche Dividendenaktien für ein ausgewogenes Chance-Risiko-Verhältnis. Der Index wird jährlich dynamisch angepasst. Nur Unternehmen, die in den zurückliegenden 10 Jahren lückenlos Dividenden gezahlt haben und deren Dividenden seit 5 Jahren zudem immer gestiegen oder zumindest gleichgeblieben sind, werden in den Index aufgenommen. Dieser vereint neben weiteren Titeln das Halbleiterunternehmen Broadcom, den Konsumgüter-Riesen Procter & Gamble, das größte US-amerikanische Technologieunternehmen Texas Instruments und den Getränke- und Lebensmittelkonzern PepsiCo.

Durch regelmäßige Ausschüttungen signalisieren diese Unternehmen, dass sie finanziell gesund sind. Um sicherzustellen, dass keine Substanz ausgeschüttet wird, durfte die Dividende nicht höher sein als der Nettogewinn des Unternehmens, außerdem musste der Cashflow in den vergangenen 3 Jahren stets positiv sein. Für eine vernünftige Risikostreuung wurden aus 10 Branchen jeweils zwei Aktien mit der besten 5-Jahres-Performance ausgewählt.

Zum Index

Profitieren Sie von der Gelegenheit mit dem Globale Dividenden-Stars Index von BÖRSE ONLINE langfristige Kapitalzuwächse zu erzielen. Ganz gleich, ob Sie eher ein konservativer oder spekulativer Anleger sind – Sie finden das passende Anlageprodukt auf den Index (WKN: DA0ABY).