Die Nachfrage nach Reisen ist so hoch wie vor der Corona-Zeit. Beim Reiseriesen sorgt das für gute Stimmung. Der Aktienkurs erholt sich wieder.

Deutschlands größter Reisekonzern startet optimistisch in die Sonnenmonate. Der Konzern blickt auf eine starke Saison. Trotz der hohen Inflation lassen sich die Deutschen ihren Urlaub nicht verderben, gespart wird woanders. Aus dem Konzern heißt es, dass die Nachfrage in einigen Gebieten so groß ist, dass noch einmal Kontingente nachbestellt werden mussten. TUI schafft es aktuell auch, höhere Preise für die Reisen zu verlangen.

Aktienkurs springt an

Auch die leidgeprüften Aktionäre blicken wieder etwas zuversichtlicher nach vorn. Zwar hat die Aktie der Hannoveraner schon deutlich bessere Zeiten erlebt, doch erholt sich der Kurs momentan von seinem Tiefststand. Im März lag dieser bei rund 4,70 Euro. Aktuell kletterte der Titel wieder auf knapp sieben Euro. Und das sollte noch nicht das Ende der Fahnenstange sein.

„TUI ist gestärkt auf Kurs, jetzt geht der Blick nach vorne. Der Fokus liegt auf profitablem Wachstum“, sagt Vorstandschef Sebastian Ebel. Erste Besserungen deuteten sich mit den Ergebnissen zum ersten Quartal bereits an.

Auch weil das Geschäft mit Flugzeugen wieder läuft. Insgesamt betreibt der Konzern neben Tuifly vier weitere Fluggesellschaften in Europa mit insgesamt 130 Fliegern. Aktuell sind die Kapazitäten knapp. Gelingt es dem Konzern, über den Sommer hinweg stabil durchzukommen, könnte auch hier künftig Geld verdient werden. Im kommenden Jahr 2024 könnte es dann den ersehnten Gewinnsprung geben. Und da die Börse positive Erwartungen vorwegnimmt, ist der Titel zuletzt auch schon etwas angesprungen.

Auch BÖRSE-ONLINE-Nebenwerte-Experte Lars Winter hat diese Entwicklung partizipiert und TUI bereits im April in das Echtgeld-Depot seines neuen Börsenbriefs Lars Winter Report aufgenommen. Seither konnte das Papier zweistellig zulegen.

Derzeit wird laut Lars Winter ein stabiler Ankeraktionär gesucht, der den Anteil des womöglich scheidenden Großaktionärs Alexei Mordaschow übernehmen könnte. Dessen Beteiligung steht dem Vernehmen nach zur Disposition. Ist die Suche nach einem neuen Investor erfolgreich, wäre das ein wichtiger Baustein für ein nachhaltiges Comeback der Aktie, so Lars Winters Einschätzung.

