Dieser Pharmakonzern profitiert vom Boom seiner beiden Abnehm- und Diabetesmedikamente. Der Markt ist riesig, die Nachfrage hoch. Und die Zahl Übergewichtiger soll weiter steigen.

Wenn ein Land seine Prognose für das heimische Wirtschaftswachstum mal so eben wegen des Erfolgs von nur einem Unternehmen verdoppelt, dann ist dieses definitiv einen genaueren Blick wert. Das Geschäft dieses Pharmakonzerns läuft so gut, dass der dänische Staat im August 2023 seine Wachstumsprognose von 0,6 auf 1,2 Prozent nach oben schraubte.

Nachdem der Konzern jüngst mit seinen Jahreszahlen glänzte, schoss die Aktie auf ein neues Allzeithoch, wodurch das Unternehmen das erste Mal auf einen Börsenwert von über 500 Milliarden Dollar kam, ein Wert, den in Europa bisher nur der französische Luxusgüterkonzern LVMH erreicht hat. Der Erfolgskurs liegt im Wesentlichen in zwei Medikamenten begründet.

Bei dem einen Medikament handelt es sich um eine Spritze, die es Patienten ermöglicht, ihr Körpergewicht laut Studien um bis zu 17 Prozent zu reduzieren. Das zweite Medikament wird gegen Diabetes eingesetzt. Die Therapie mit dem neuen Wirkstoff, der die Funktion eines Darmhormons nachahmt und dadurch appetithemmend wirkt, ist so erfolgreich, dass sich der Konzern vor der Nachfrage kaum retten kann.

Hohe Nachfrage, geringes Angebot

Das Angebot wird in diesem Jahr, wie schon 2023, der Nachfrage kaum gerecht werden können, auch wenn das Unternehmen seine Produktionskapazitäten 2023 mehr als verdoppelt hat — selbst die Belegschaft wuchs um 70 Prozent. Der Boom um die beiden Medikamente, die zusammen mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes ausmachen, spiegelt sich bereits in den Geschäftszahlen wider. Der Umsatz stieg 2023 wechselkursbereinigt um 36 Prozent auf 31,2 Milliarden Euro, der operative Gewinn sogar um 44 Prozent auf 13,8 Milliarden Euro. Auch im laufenden Geschäftsjahr soll sich das Wachstum fortsetzen. So rechnet der Pharmakonzern damit, dass der Umsatz in diesem Jahr um bis zu 26 Prozent, der Gewinn um bis zu 29 Prozent steigen könnte. Was das für die Aktie bedeutet und um welchen Pharmakonzern es sich handelt, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.

