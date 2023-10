Erst vor kurzem hatte die Renault Bank die Zinsen beim Tagesgeld und Festgeld erhöht. Nun gibt es schon wieder mehr Zinsen

Die Renault Bank kann es nicht lassen: Erst vor ein paar Wochen hatte die Renault Bank die Zinsen beim Tagesgeld für Neukunden von 3,70 Prozent p.a. auf 4,00 Prozent erhöht. Den Satz für Bestandskunden ließ sie dagegen unverändert bei 2,70 Prozent. Nun hebt das Institut auch diesen Satz an: Ab dem 12. Oktober gibt es dann 2,90 Prozent p.a.. Die Zinsen für Neukunden gelten für einen Zeitraum von drei Monaten, danach gibt es den Satz für Bestandskunden. Hier geht es direkt zum Tagesgeld-Angebot der Renault Bank.



Daneben hebt die Renault Bank auch beim Festgeld mit der Laufzeit von einem Jahr die Zinsen auf 3,90 Prozent von zuvor 3,65 Prozent p.a. an. Für zwei Jahre gibt es 4,00 Prozent (zuvor 3,70 Prozent). Bei den anderen Laufzeiten von drei bis fünf Jahren geht es hoch auf 3,90 Prozent von zuvor 3,75 Prozent p.a. Hier geht es direkt zum Festgeld-Angebot der Renault Bank, die Änderungen gelten auch hier ab 12.10.23.



Die Renault Bank direkt ist eine Online-Bank und gehört zur französischen RCI Banque S.A. Sie unterliegt damit der gesetzlichen französischen Einlagensicherung, "Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution", die gemäß den EU-Regularien pro Kunde Einlagen bis zu einer Summe von 100.000 Euro absichert.



