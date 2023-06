An den Aktienmärkten läuft es in diesem Jahr rund. Die Kurse der Leitindizes wie DAX oder S&P 500 stiegen in den vergangenen Monaten kontinuierlich. Jedoch gibt es aktuell auch kritische Stimmen, die vor einem Rückschlag an den Märkten warnen. Mit dieser Strategie können Sie auch in schwierigen Marktphasen Gewinne erzielen

Was in nächster Zeit an den Börsen passiert, kann natürlich keiner mit Sicherheit voraussagen. Aktuell gibt es jedoch einige Experten, die vor einem Rückschlag an den Börsen warnen. So verweist der Kapitalmarktstratege der Baader Bank, Robert Halver, darauf, dass fundamental die schwachen weltweiten Konjunkturdaten der Aufwärtsbewegung an den Börsen entgegenwirken.

Um etwaige Kursturbulenzen zu meistern, können sich Anleger für die kommenden Monate mit Reverse-Bonuszertifikaten positionieren. Mit diesen Papieren befinden sie sich in der Gewinnzone, wenn die Kurse des Referenzwerts (Basiswert) fallen, seitwärts laufen oder moderat steigen. Ein Beispiel ist das Capped Reverse Bonus auf den DAX (WKN: PE1MJ9), dessen Barriere bei 18.000 Punkten liegt und einen Cap bei 15.400 Punkten hat. Sollte der DAX die Barriere bis zum Laufzeitende Mitte Dezember 2023 nicht berühren, erhalten Anleger eine Bonuszahlung von 96 Euro. Bei einem Kaufpreis von 88,65 Euro pro Papier ergibt sich daraus eine Rendite von rund acht Prozent.

Alternativ können Sie auch den europäischen Leitindex Euro Stoxx 50 oder den US-Index S&P 500 als Basiswert wählen. Mehr Infos zu den entsprechenden Reverse-Bonuszertifikaten erhalten Sie in der aktuellen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.

In jeder Marktphase Gewinne erzielen

