Die Volatilität der Aktie bringt bei Bonuszertifikaten hervorragende Kennzahlen. Wer Mut hat, wagt die Seitwärtswette



Das Lager hinsichtlich der Aktie des Lieferdienstes ist zweigeteilt. Die Optimisten weisen darauf hin, dass sich der Konzern eine gute Marktstellung in vielen Märkten erobert hat und dabei sei, seine Profitabilität kontinuierlich zu verbessern. Das Lager der Pessimisten verweist auf die hohe Verschuldung und bezweifelt, dass der Lieferdienst nachhaltig Geld verdienen wird. Zwischen Hoffen und Bangen bewegt sich auch die Aktie. Im Moment haben die Pessimisten die Oberhand gewonnen, nachdem Delivery Hero möglicherweise eine satte Kartellstrafe droht. Die Aktie ist unter 20 Euro abgetaucht. Das war im Mai noch anders. Damals stieg der Kurs über 30 Euro, nachdem bekannt wurde, dass der Fahrdienstriese Uber über seine Tochter Uber Eats fast drei Prozent am Kapital erworben und 33 Euro pro Aktie gezahlt hatte.



