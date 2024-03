Die Technologiewelt ist ein pulsierendes Universum voller Innovationen und Chancen. Von revolutionären Start-ups bis hin zu etablierten Giganten – die US-Technologiewerte bieten eine schier unerschöpfliche Quelle spannender Investitionsmöglichkeiten. Davon inspiriert hat BÖRSE ONLINE einen Index entwickelt, der die 15 nach Marktkapitalisierung wertvollsten Tech-Aktien vereint.

Selbstverständlich bietet der Nasdaq 100 eine attraktive Anlagemöglichkeit. Doch wenn Sie nach Renditen jenseits des Durchschnitts streben, sollten Sie Ihre Optionen genau prüfen. Stellen Sie sich einmal vor, Sie hätten im Februar 2006 eine Summe von 10.000 US-Dollar investiert: Heute würden Sie bei der Investition in den Nasdaq 100 über 108.000 Dollar verfügen. Klingt gut, oder? Aber was wäre, wenn Sie dieselbe Summe in die 15 wertvollsten US-Tech-Aktien gesteckt hätten? Dann wären daraus stolze 190.000 Dollar geworden. Die Zahlen sprechen für sich.

Mit dem BÖRSE ONLINE Tech-Giganten Index haben Sie nun die Chance ganz einfach in die 15 wertvollsten US-Tech-Aktien zu investieren. Neben den etablierten Branchenriesen Alphabet, Amazon, Meta, Apple und Microsoft enthält der Index weitere aussichtsreiche Werte wie etwa Nvidia, T-Mobile US, AMD und Intel. Der Chipproduzent Intel mit Sitz in Santa Clara, Kalifornien war im Jahr 2023 führender Hersteller von Halbleiterprodukten. Der Fokus von Intel liegt in der Produktion von Microchips für Computer, insbesondere Chipsätze für Mainboards. Im vergangenen Jahr betrug der Marktanteil des Unternehmens laut Statista rund 9,1 Prozent des weltweiten Umsatzes der Chipindustrie, der Nettoumsatz lag bei 54,3 Milliarden US-Dollar.

In diesem Jahr wurde Intel erstmals von Nvidia überholt. Der führende Anbieter von KI-Computing glänzt mit einer Rekordbilanz in Höhe von 60,9 Milliarden Dollar im 4. Quartal des Geschäftsjahres bis Ende Januar. Getrieben durch den Megatrend KI erwarten Experten einen enormen Anstieg des Gewinns bei Nvidia. Für das Geschäftsjahr 2025/26 werden 71,5 Milliarden Dollar prognostiziert. Die Marktdynamik bei KI-Chips ist stark. Im Sommer taxierte Lisa Su, Chefin des Konkurrenten AMD, den Markt für 2027 auf 150 Milliarden Dollar, 6 Monate später auf 400 Milliarden. Auch AMD ist nun mit KI-Chips im Rennen und der Markt bietet Platz für beide Entwickler der schnellen Grafikchips.

Partizipieren auch Sie am milliardenschweren Technologiemarkt. Mit dem BÖRSE ONLINE Tech-Giganten Index setzten Sie immer auf die 15 besten Tech-Aktien, denn der Index ist dynamisch. Der Aktienkorb wird alle 6 Monate geprüft und wenn nötig angepasst. So sind stets die 15 Top-Werte im Index enthalten.

Mit dem BÖRSE ONLINE Tech-Giganten Index profitieren Sie jetzt und in Zukunft von den Entwicklungen der 15 wertvollsten Tech-Unternehmen. Egal, ob Sie ein eher konservativer oder spekulativer Anlegertyp sind – Sie finden passend zu Ihrer Risikobereitschaft, die von unseren Experten empfohlenen Anlageprodukte auf den Index (WKN: DA0AC4).

