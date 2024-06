Spannende Zins-Chance: Anleger können mit der Aktienanleihe auf die Deutsche Telekom mit der WKN HS6V7W bis zu 7,25 Prozent in den kommenden zwölf Monaten verdienen.

Notiert die Telekom-Aktie am Bewertungstag (16.05.2025) auf oder über dem Basispreis von 21,80 Euro, erhalten Anleger neben den Zinsen in Höhe von bis zu 7,25 Prozent p.a. ihr investiertes Kapital vollständig zurück. Das ist die Idealkonstellation. Liegt die Aktie am Bewertungstag unter 21,80 Euro, erhält der Anleger laut Bezugsverhältnis 45,8716 Telekom-Aktien – also 45 Aktien; der Bruchteil multipliziert mit dem Telekom-Aktien-Kurs vom 16.05.2025 wird in bar ausgezahlt. Da der Kurs der Aktienanleihe leicht gestiegen ist, beträgt die erzielbare Rendite rund 6,8 Prozent.

