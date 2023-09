Aktien, Fonds, Anleihen: Diese Investments haben auch in schwierigen Zeiten beste Aussichten

Bislang haben die Märkte nicht enttäuscht: DAX und S&P 500 weisen seit Jahresanfang ein zweistelliges Plus auf. Doch hält der Trend?

Die Nachrichtenagentur Reuters bat 77 Analysten um ihre Einschätzungen. 71 Prozent halten eine Korrektur für wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich. 29 Prozent gehen von einem weiterhin positiven Kursverlauf aus.

Viel hängt von den Notenbanken ab. Fed-Chef Jerome Powell und EZB-Präsidentin Christine Lagarde wollen den Kampf gegen die Inflation so lange fortsetzen, bis das Ziel von zwei Prozent erreicht ist. Allerdings sind die volkswirtschaftlichen Bremseffekte der restriktiven Geldpolitik insbesondere in Deutschland nicht mehr zu übersehen. Das nährt Hoffnungen auf Zinspausen oder sogar erste Zinssenkungen. Genau im Blick behalten Börsianer auch das Krisenmanagement der chinesischen Regierung. In dem für viele deutsche Exporteure wichtigen Land ist der Immobilienmarkt in Schieflage geraten. Ein Überschwappen auf die globalen Finanzmärkte ist nicht zwingend, lässt sich aber auch nicht völlig ausschließen.

Unternehmen schlagen sich trotz der schwierigen Rahmenbedingungen weiterhin beachtlich: In vielen Branchen entwickeln sich die Gewinne der Firmen besser als erwartet.

In diesem Umfeld sind kluge Geldideen gefragt, die Sicherheit ins Depot bringen, aber auch Chancen bergen: €uro am Sonntag hat 16 Investments mit unterschiedlichem Risikoprofil ermittelt. Darunter eine Aktie, die innerhalb von vier Jahren rund 50 Prozent Dividendenrendite abwerfen kann, sowie ein Unternehmen, das seinen Gewinn seit zwölf Jahren durchgehend steigert. Ebenso präsentieren wir einen Fonds, der in zehn Jahren pro Jahr um zwölf Prozent zulegen konnte. Zudem raten wir zu Zinspapieren, die deutlich höher als deutsche Bundesanleihen rentieren.

Weitere Themen im Heft:

Härtetest für die Welt-AG

Deutschlands Konzerne sind deutlich internationaler aufgestellt als ihre Konkurrenten in den USA und in den Schwellenländern. Die Favoriten in einer künftig multipolaren Weltwirtschaft (S.22)

Gewinner der Energiewende

Kupfer wird in großen Mengen in Elektroautos und erneuerbaren Energiequellen verbaut. Ein Boom, von dem auch Aktionäre profitieren können (S.24)

Der Zauber kehrt zurück

Der US-Medienriese leistete sich in den vergangenen Jahren Fehler, der Aktienkurs des Klassikers aus dem Dow Jones fiel. Doch Chef Bob Iger spart und plant Zukäufe. Er peilt einen Turnaround des Streaming-Geschäfts an. Langfristig orientierten Anlegern bieten sich Chancen (S.26)

Gewächshaus für die Gärtnerei, Espressomaschine fürs Café

Welche Banken kleine und mittlere Unternehmen am besten mit Kredit versorgen (S.36)

Chinas Nummer 1 beschleunigt

Im Heimatmarkt ist der Konzern bereits an die Spitze des Automarkts gefahren. Neue Modelle und starke Kostenkontrolle dürften Absatz, Gewinne und den Aktienkurs weiter antreiben (S.44)

