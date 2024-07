Sie sind die Basis der Weltkonjunktur: Rohstoffe. Und auch als Investment sind sie essenziell, gerade auf lange Sicht. Welche Aktien der Branche Anleger jetzt im Depot haben sollten



Es läuft wieder am Rohstoffmarkt: Silber beispielsweise hat im laufenden Jahr um etwa 20 Prozent zugelegt, Öl um 13 Prozent, bei Kupfer sind es bis dato etwa elf Prozent und Gold hat rund zehn Prozent dazugewonnen. Nicht zu toppen war jedoch Kaffee: plus 21 Prozent.

Der Energieschub könnte ein Indikator für einen langfristigen Aufschwung sein. Bei den Rohstoffen selbst und bei den Unternehmen, die sie fördern. Sagt etwa Tim Murray, Stratege beim Geldverwalter T. Rowe Price. Er hat drei Megatrends ausgemacht, die für die These sprechen: Da sind die Effekte der Deglobalisierung durch neue Handelsschranken, weswegen Rohstoffe ein noch knapperes Gut geworden sind, als sie es ohnehin waren. Ebenfalls zur Verknappung tragen die politischen Bemühungen in Richtung grüne Energien bei. Und schließlich sorgen rechenintensive KI-Anwendungen für zusätzlichen Energiebedarf.



Damit nicht genug: Letztlich steigt durch das globale Bevölkerungswachstum und den zunehmenden Wohlstand langfristig die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen. Und für Herstellung und Vertrieb braucht es als Basis: Rohstoffe. Doch weil in den zurückliegenden Jahren zu wenig in neue Kapazitäten investiert wurde, greift erneut das Knappheitsargument, was ultimativ wiederum für steigende Preise spricht.



Dass Rohstoffe seit der Finanzkrise deutlich weniger gut abgeschnitten haben als Aktien generell, sollte also kein Argument sein, diese Vermögensklasse zu ignorieren. Ganz im Gegenteil, in den inflationären 70er-Jahren etwa schnitten Rohstoffe wiederum deutlich besser ab. Schon aus Gründen der Diversifikation sollte man sich also Gedanken machen um Investments im Bereich Rohstoffe. Sei es direkt oder über Aktien aus den Teilsektoren Metalle, Öl und Gas, Kali sowie seltene Erden.



Auf zehn Seiten widmet sich die neue Ausgabe von BÖRSE ONLINE ausführlich den interessantesten Unternehmen aus den zukunftsfähigsten Rohstoffbranchen.



Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Neue Ziele sorgen für Kursfantasie

Auf seinem Kapitalmarkttag hat dieser Anlagenbauer Mut machende mittelfristige Ziele bis zum Jahr 2028 vorgestellt. Auch weil Getränkeriesen wieder investieren müssen, bleibt der Titel ein Kauf (S.26)



Aktie im Aufwind, Kursziel erhöht

Die Aktie dieser Online-Apotheke hat sich wie erwartet zügig von den jüngsten Kursverlusten erholt. Nach starken Quartalszahlen dürfte sich der Höhenflug nachhaltig fortsetzen (S.28)



Deutschlands wahre Wachstumswerte

Nach drei Jahren Baisse gibt es Anzeichen für ein Comeback der Wachstumsaktien. BÖRSE ONLINE stellt die besten 30 vor (S.34)



Erhebliches Aufwertungspotenzial

Der Betreiber und Ausrüster von Supercomputern und Rechenzentren ist eine der günstigsten Technologieaktien. Warum die neue Allianz mit Nvidia den Kursauftrieb fördern sollte (S.38)



Die Wa(h)re Liebe

Das Geschäft der Onlinedating-Apps läuft rund. An den Aktienkursen der Branchengrößen Match Group und Bumble ist das so aber nicht abzulesen. Warum Anleger hier dennoch investieren sollten (S.44)



