Es soll Zeitgenossen geben, die nach Weihnachten und dem Jahreswechsel vom Champagner erst einmal genug haben. Aber nur kurz. Denn die nächste Gelegenheit zum Feiern kommt bestimmt — und das will vorbereitet sein, gilt Champagner doch nicht nur als Getränk der Könige, sondern auch als Synonym für Erfolg. Die Basis für künftige königliche Genüsse können Investoren jetzt legen: mit der Königs-Strategie für 2024.



An erster Stelle stehen natürlich Aktien, wuchs doch 2023 das Vermögen der Deutschen dank Aktieninvestments via Direktanlage, Fonds oder Zertifikate um 200 Milliarden Euro an. Nebenwerte spielten 2023 dabei noch eine geringe Rolle — doch 2024 dürften die besten deutschen Nebenwerte mit Kurschancen von bis zu 60 Prozent zu einer Renditequelle erster Güte aufsteigen. Besondere Chancen bieten überdies Profiteure der neuen Abnehm-Wundermittel.



Auf Aktien baut auch das ausgeklügelte ETF-System, das wir vorstellen. Es kombiniert einen starken Kern aus drei ETFs mit bis zu drei Mega-Trend-ETFs aus drei verschiedenen Bereichen als Satelliten. Diese potenziellen Renditeturbos kommen aber nur ins Depot, wenn sie ein gutes Momentum aufweisen, und bieten schon mal Renditechancen von 40 Prozent jährlich.



Einen positiven Depotbeitrag leisten nach der Zinswende des Jahres 2023 auch wieder Anleihen. Vier, fünf, sechs Prozent Rendite sind jetzt mit Bonds für Sie drin — und mit dem Anleihe-ETF PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond gar 7,3 Prozent laufende Verzinsung.

Fondswert in fünf Jahren verdoppeln

Besonderer Schwerpunkt bei unserer Königs-Strategie für 2024 ist unser aufwendiger Fonds-Test, der größte Deutschlands, den wir Ihnen präsentieren. Von Aktienfonds über Renten- bis Mischfonds nehmen wir alles unter die Lupe. Ein Highlight darin sind zum Beispiel die besten US- und Weltaktienfonds — gleich sieben von ihnen schafften binnen fünf Jahren mehr als 100 Prozent Wertzuwachs.



Lesen Sie jetzt alles über unsere Königs-Strategie in der neuen Ausgabe von €uro.



Weitere Themen im Heft:

„Eine historische Chance“

So viel Haushaltschaos war noch nie in 74 Jahren Bundesrepublik. Ökonom Michael Hüther hätte da eine Lösung. Doch die Zeit dafür läuft langsam ab (S.13)



Die Preismächtigen

Sie dominieren ihre Branche und wälzen problemlos höhere Kosten auf die Verbraucher ab. Im Depot wirkt die Pricing Power der Unternehmen langfristig als Stabilisator (S.78)



Erhöhtes Schutzbedürfnis

Wer Sicherheit will, benötigt neben Rüstungsgütern auch digitale Abwehr, denn Angreifer attackieren meist auf zwei Ebenen. Nicht nur Staaten investieren kräftig (S.82)



ESG-Trend

Unternehmen aus Branchen, die sehr viel CO2 austoßen, haben bei Anlegern oft einen schlechten Ruf. Aber genau hier gibt es einen großen Hebel, um eine CO2-neutrale Welt zu erreichen – wenn die Unternehmen den Wandel mit Verve angehen (S.90)



Versierte Profis

Steuerberater und „Digitale Steuerexperten“ für Steuerrat mit Klasse: Der neue €uro-Test zeigt, wer zu den Top-Akteuren in der Steuerberatung zählt (S.104)



