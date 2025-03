Rüstung ist das neue Top-Thema an den Börsen und der Trend steht erst am Anfang. Mit diesen Aktien profitieren Sie jetzt

Eine Zeitenwende ist in Europa angebrochen. Erst wurde Rüstung 2022 durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine zum Hype-Thema, doch nun ist durch die geplanten massiven Investitionen daraus ein Mega-Boom entstanden, der erst am Anfang steht. Denn durch Vorfälle wie den Selenskyj-Eklat im Weißen Haus wird mehr und mehr klar, dass Europa beim Thema Verteidigung auf sich gestellt ist und selbst handeln muss.



Im Raum stehen dabei um die 400 bis 500 Milliarden Euro, die die kommende Regierung Deutschlands in den kommenden Jahren in die marode Bundeswehr investieren möchte. Auf EU-Ebene hat die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sogar noch weitere 800 Milliarden Euro in den Raum gestellt. Eine Billionenflut an Geld also, die Unternehmen der Branche und deren Aktien zugutekommt.



Günstige Rüstungsaktien

Doch anstatt auf die bekannten und hoch bewerteten Rüstungsgewinner wie Rheinmetall zu setzen, lohnt sich jetzt für Anleger ein Blick darauf, was noch im Verborgenen schlummert. Denn noch sind nicht alle Profiteure des Mega-Booms an der Börse gut gelaufen und teuer. Im Gegenteil gibt es einige sehr attraktive Aktien mit vernünftigen Bewertungen, die angesichts des kommenden Geldsegens aber noch massives Potenzial haben dürften und die Anleger jetzt noch nicht auf dem Schirm haben.

Weitere Themen im Heft:

SPD will an Geld der Aktiensparer

Massive Steuererhöhungen gefordert: Die Abgeltungsteuer soll von 25 auf 30 Prozent steigen, der Spitzensteuersatz von 42 auf 47 Prozent (S.6)



Die 1,8-Billionen-Bilanz

Berichtssaison endet durchwachsen. Kostendisziplin zahlt sich aus. Große Sprünge 2025 nicht zu erwarten (S.10)



Reiseboykott gegen die USA

Urlauber buchen um – wegen Donald Trump. Dennoch bleibt die Tourismus-Branche für Anleger attraktiv (S.16)



Blackrock trifft Bitcoin

Blackrock hat nun ein Bitcoin-ETP in Europa an den Start gebracht. Mit der Marktmacht als weltgrößte Fondsgesellschaft dürfte das die Nachfrage für den Bitcoin in Europa antreiben (S.33)



Kanada trotzt dem Zoll-Stress

Mit Mark Carney hat Kanada einen neuen Premierminister. Ende April stehen Wahlen an. Zugleich setzt US-Präsident Donald Trump das Land unter Druck. Dennoch finden sich dort verborgene Anlagechancen (S.42)

