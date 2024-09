Diese Bank aus Deutschland bietet jetzt nicht nur attraktive Tagesgeld Zinsen, sondern außerdem einen satten Bonus in Höhe von 200 Euro für alle Neukunden. Das sollten Sparer jetzt wissen und so sichern sie sich die attraktive Verzinsung.

Angebote für Neukunden im Tagesgeld-Bereich gibt es viele, doch einen satten Bonus von 200 Euro bietet niemand an – mit Ausnahme der Consorsbank. Diese hat Anfang September eine neue Offerte ins Leben gerufen, die jetzt einen Blick wert ist.

Satte Tagesgeldzinsen kassieren und 200 Euro Bonus bekommen

So erhalten Neukunden, die bei der Consorsbank ein Depot eröffnen, nicht nur für zwölf Monate günstige Handelskonditionen von 0,95 Euro an Entgelt pro Order und kostenlose Sparpläne, sondern auch ein Tagesgeldkonto. Dieses bietet eine Verzinsung in Höhe von 3,5 Prozent für fünf Monate.

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, sich einen Bonus von 200 Euro zu sichern, wenn man binnen der ersten drei Monate nach Eröffnung sein Depotvolumen auf über 10.000 Euro durch einen Depotübertrag steigert.

Hier geht es zum Angebot der Consorsbank

Außerdem wichtig zu wissen: Alle Einlagen bei der Consorsbank unterliegen der gesetzlichen Einlagensicherung der Bundesrepublik Deutschland bis zu einer Summe von 100.000 Euro.

Lohnt sich das Angebot der Consorsbank?

Doch trotz der attraktiven Offerte müssen sich Anleger die Frage stellen: Lohnt sich das Angebot der Consorsbank für mich?

Mit Blick auf den BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich und angesichts des Bonus ist die Antwort hier eindeutig ja, obwohl durch den Depotübertrag etwas mehr Aufwand als sonst für Sparer notwendig ist. Allerdings erhalten Sie hier nicht nur ein Tagesgeld-Konto, sondern ein Depot mit attraktiven Konditionen, das den zweiten Platz im BÖRSE ONLINE Depot-Vergleich belegt hat.

Hier geht es zum Angebot der Consorsbank

Lesen Sie auch:

Analysten verraten: Diese Aktien sollten Sie im September jetzt unbedingt kaufen

Oder:

Zinshammer: Bei dieser Bank winken jetzt 3,75% Zinsen auf das Tagesgeld