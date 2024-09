Erst vor Kurzem hat Katjesgreenfood seine Beteiligung an Mymuesli deutlich ausgebaut. Um das zu finanzieren, hat das Unternehmen seine Anleihe aufgestockt.

Die Fruchtgummis und die Lakritze von Katjes finden sich in so gut wie jedem Supermarkt und sind entsprechend bekannt. Die Schwestergesellschaft Katjesgreenfood umfasst Marken wie Mymuesli, bei denen Kunden ihr Müsli individuell zusammenstellen können. Vor ein paar Wochen hat Katjesgreenfood die Mehrheit an Mymuesli übernommen.

Nun hat Katjesgreenfood seine seit 2022 am Markt befindliche Anleihe um 13 Millionen Euro aufgestockt. Laut der entsprechenden Pressemitteilung wurden die Bonds im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren platziert. Das eingenommene Geld „soll weitgehend für die Finanzierung der Erhöhung der Beteiligung an der Mymuesli AG von 10,1 Prozent auf rund 56 Prozent verwendet werden“, so das Unternehmen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Katjesgreenfood die Anleihe aufstockt. Bereits im Februar 2023 hatte das Unternehmen einen ähnlichen Schritt vollzogen. Die Anleihe läuft bis November 2027 und hat einen Zinskupon von 8,00 Prozent. Bei aktuellem Kurs liegt die Rendite bei 6,5 Prozent pro Jahr. Das ist deutlich mehr als bei einer vergleichbaren Unternehmensanleihe mit kürzerer Laufzeit, etwa von Mercedes-Benz (WKN A2GSLY), die eine Rendite von rund 3 Prozent pro Jahr aufweist.

Eine Frage der Sicherheit

Die Frage ist allerdings, wie sicher die Anleihe ist. Von den großen Ratingagenturen gibt es leider keine Einschätzung der Bonität, weder für das Unternehmen im Allgemeinen noch für den Bond im Speziellen. Allerdings gibt es von der Wirtschaftsagentur Bloomberg eine Einschätzung. Wie diese ausfällt und was die Redaktion von der Anleihe hält, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von €uro am Sonntag.

