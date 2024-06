Bei diesem Nutzfahrzeugzulieferer laufen die Geschäfte besser als gedacht. Die SDAX-Firma erwartet im laufenden Jahr mehr Gewinn und passte die Jahresprognose für die operative Gewinnmarge (EBIT) von 9 bis 9,5 Prozent auf 10 Prozent an.

Damit übertrifft SAF-Holland auch die Konsensschätzung der Analysten von 9,3 Prozent. Laut Management hat der Konzern im zweiten Quartal insbesondere von einer vorteilhaften Entwicklung des Produktmix mit einem höheren Anteil des Ersatzteilgeschäfts in Verbindung mit Sonder-Vertriebsmaßnahmen profitiert. Der Vorstand rechnet im zweiten Quartal mit einer Marge zwischen 10,5 und 11,0 (Vorjahr 9,1) Prozent und für das Geschäftsjahr 2024 mit Erlösen von rund 2 Milliarden Euro.

