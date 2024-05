Anleger aufgepasst: Allein der Anteil am wichtigsten Investment dieser Beteiligungsfirma ist mehr als doppelt so viel wert wie die Aktie selbst

Die Aktie des Gesundheitsdienstleisters hat einen Lauf. Der Titel, den wir bereits mehrfach in BÖRSE ONLINE (Hot Deal 09/24) empfohlen haben, hat sich auf Jahressicht schon mehr als verdoppelt und notiert aktuell auf Allzeithoch. Der Small Cap verspricht aber weiteres Kurspotenzial, im Markt kursieren etwa seit geraumer Zeit Übernahmegerüchte. Wer auf weitere Kursgewinne setzen will, kann auch die Aktie der Beteiligungsfirma kaufen, die an der Börse mit einem hohen Abschlag zu haben ist. Sie ist bei dem Gesundheitsdienstleister mit 69% der Hauptaktionär.



Hier handelt es sich um eine Beteiligungsgesellschaft, die vor allem in Firmen aus dem Gesundheitsmarkt und der Pharmaindustrie investiert. Die Berliner sind derzeit an mehreren börsennotierten Gesellschaften (…) direkt beteiligt. (…)

Hoher Discount zeigt Kurspotenzial auf

Durch den starken Kursanstieg der Aktie des Gesundheitsdienstleisters ist der Wert dieser Beteiligung stark angestiegen und jetzt rund 230 Millionen Euro wert. (…)

In Summe und ohne Berücksichtigung der nicht börsennotierten Gesellschaften sind die Beteiligungen aktuell gut 380 Millionen Euro oder fast 90 Euro je Aktie wert. Dass die Aktie selbst momentan noch nicht einmal ein Drittel davon kostet, macht die starke Unterbewertung und das in der Aktie schlummernde Kurspotenzial deutlich. (...)



Der hohe Discount des Aktienkurses zum inneren Wert ist wohl vor allem der Konzernstruktur geschuldet. Wie diese aussieht, was Investoren davon halten und alles Wissenswerte rund um diesen HotDeal lesen Sie in der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.

