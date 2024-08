+51,6% liegt der innere Wert der Aktie über dem Kurswert der Anteilscheine an der Börse, gemessen am Ölpreis und am Wechselkurs von Euro zum Dollar



Eigentlich hatten die Analysten nichts Besonderes von den Halbjahreszahlen des italienischen Energiekonzerns erwartet. Doch dieser Konzern konnte vor allem bei der Ölförderung, also beim Upstreamgeschäft überraschen. Die Ergebnisse des Bereichs liegen weit über den Analystenerwartungen und auch deutlich über denen des Vorjahres.



Entsprechend toppten auch das Betriebsergebnis des Konzerns, aber auch der Cashflow, die Prognosen. Das Management hat seine Ergebnisprognose deshalb um eine Milliarde Euro nach oben geschoben.



Ein Teil der Börsenstory ist auch die Entschuldung. Hier gibt es ebenfalls eine wichtige Meldung. Lesen Sie alles darüber in der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.





