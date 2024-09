Die Holding wird wohl keine Dividende zahlen, die Aktie ist unten. Weil die Restrukturierung greift und der innere Wert der Firma doppelt so hoch ist, wagen mutige Anleger die Wette



Ganz weit unten in den Börsenligen wird im Moment unter Ausschluss der Öffentlichkeit gespielt. Gibt es keine Analysten, die einen Wert betreuen, und ist der Streubesitz gering, können massive Fehlbewertungen entstehen. So ein Fall könnte diese Aktie sein. Die Industrieholding hat vier Bereiche. Die größte Sparte stellt Folien und Membrane her. Hier ist die Profitabilität mit einer Marge von 17 Prozent zum ersten Halbjahr beachtlich. Daneben gibt es noch technische Textilien und Beschichtungen. Die kleinste Einheit sind Präzisionskomponenten. Diese Bereiche haben eine hohe Abhängigkeit zum Automobilsektor und leiden deshalb im Moment.

Im vergangenen Jahr hat die Gruppe einen Teil des Foliengeschäfts verkauft und gleichzeitig eine Restrukturierung angestoßen. Das Ergebnis ist eine gestiegene operative Profitabilität der Gruppe. Werden allerdings die Restrukturierungskosten einbezogen, landete die Firma unterm Strich im ersten Halbjahr in der Verlustzone. Weil die Restrukturierung auch im zweiten Halbjahr Kosten verursachen wird, sind auf Jahressicht ebenfalls rote Zahlen möglich. Eine Dividendenzahlung ist unwahrscheinlich. Weil sie bei Privatanlegern für hohe Dividenden geschätzt wurde, notiert die Aktie so tief wie zuletzt vor mehr als 20 Jahren.

Für risikobereite Anleger, die sich bei dieser heißen Wette gegen den Abwärtstrend stellen müssen, gibt es bei den Kennzahlen einige Argumente. Welche das sind und um welche Holding es sich handelt, verraten wir im HotDeal der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Kommt die feindliche Übernahme?

Die Unicredit stockt entgegen ihrer Ankündigung ihre Beteiligung an der Commerzbank weiter auf. Der Bund will seine Anteile vorerst behalten, es stehen unruhige Zeiten bevor, Aktionäre könnten profitieren (S.26)



Hohes Risiko, aber großes Potenzial

Dieser Maschinenbauer für die Chipindustrie ist 2024 zweitschlechtester Wert im MDAX. Eine News von Infineon sorgt zunächst für weitere Unruhe, könnte letztlich aber wieder zu steigenden Kursen führen (S.28)



Goldene Zeiten voraus

Der Preis für Gold steigt und steigt. Warum das so ist – und weshalb die Aktienkurse der Goldschürfer noch mehr Potenzial als der Rohstoff bieten (S.34)



Kampf dem Ungeziefer

Die Branche der Schädlingsbekämpfer hat enormes Potenzial. Durch den Klimawandel sieht sie rosigen Zeiten entgegen (S.38)



Ende der Katerstimmung

Nach dem Corona-Boom führte ein schwieriges wirtschaftliches Umfeld zu Umsatzrückgängen im Heimtier-Sektor. Jetzt stehen die Zeichen wieder auf Wachstum (S.42)

Erfolgreich investieren mit BÖRSE ONLINE

Seit 1987 vertrauen Anleger bei ihren Investmententscheidungen auf BÖRSE ONLINE. Profitieren auch Sie künftig davon! In Deutschlands erstem Börsenmagazin finden Sie umfassende Informationen zu Marktanalysen, Aktienbewertungen, Handelsstrategien und Trading-Modellen. Die Datenbank umfasst etwa 600 deutsche Aktien sowie zahlreiche internationale Titel und liefert Ihnen detaillierte Kennzahlen, um fundierte Investmententscheidungen zu treffen.

Verpassen Sie diese Gelegenheit nicht und sichern Sie sich jetzt 3 digitale Ausgaben von BÖRSE ONLINE zum Aktionspreis von nur 9,90 Euro.



Zum Aktions-Angebot