Hamas-Terror, Ukraine-Krieg, historisch hohe Zinsen und ein steigender Ölpreis belasten die Märkte. Sicherheit ist aktuell also das Topthema für Anleger. Welche Aktien, ETFs, Fonds und Anleihen optimale Erträge bei minimalem Risiko bieten

Jens Ehrhardt, Deutschlands erfahrenster Fondsmanager, bringt es in seiner „Finanzwoche“ auf den Punkt: „Zwei Fragen beherrschen derzeit das Börsengeschehen: zum einen die kriegerische Auseinandersetzung im Nahen Osten, zum anderen die Auswirkungen der längerfristigen US-Zinsen, die aktuell auf einem 17-Jahres-Hoch rangieren, auf die US-Konjunktur.“ Der Überfall der Hamas auf Israel erinnere an den Yom-Kippur-Krieg vor fast exakt 50 Jahren, so Ehrhardt. In den Folgejahren stieg damals der Ölpreis von fünf auf 50 US-Dollar und die US-Zinsen kletterten im Zuge des massiven Inflationsanstiegs von sechs auf 18 Prozent. „Entscheidend für die weitere Entwicklung der Weltkonjunktur und der Börsen ist, ob sich der Krieg auf eine kriegerische Auseinandersetzung mit dem Iran ausdehnt und ob auch Saudi-Arabien involviert wird“, führt der Börsenexperte weiter aus. „Offen ist auch, wie China sich in diesem Konflikt verhält.“ Fragen, die sich derzeit nicht beantworten lassen. „Früher musste ein Aktienexperte weniger Beurteilungen zur politischen Lage im In- und Ausland abgeben, heute aber kann dieser Faktor in seiner Bedeutung für die Börsen im In- und Ausland nicht genug berücksichtigt werden“, so sein Resümee.

Haben politische Börsen auch diesmal kurze Beine, wie das Sprichwort sagt?

Die kommenden Wochen werden es entscheiden. Verständlicherweise möchte sich kaum ein Anleger in diesem Umfeld aggressiv im Aktienmarkt positionieren. Auch die globalen Aktienfondsmanager haben ihre Cashquoten erhöht. Das Thema Sicherheit steht daher bei dieser BÖRSE ONLINE-Titelgeschichte im Fokus. Und hier gibt es einiges zu bieten.



Mehr Stabilität mit Aktien geht nicht

Hätten Sie gedacht, dass es ein Portfolio aus nur drei ETFs gibt, das selbst in den schlimmsten Börsenkrisen seit dem Jahr 2000 (Platzen der Dotcom-Blase, Finanzkrise, Corona-Crash) maximal 3,2 Prozent verloren hat? Wir stellen Ihnen dieses „Permanent Portfolio“ mit einer Rendite von 6,3 Prozent pro Jahr vor. Spannend auch: Ein neuartiger Covered-Call ETF, mit dem sich ein permanentes passives Einkommen erzielen lässt. Er wurde erst im Dezember vergangenen Jahres aufgelegt und kommt auf das Gesamtjahr hochgerechnet auf eine Ausschüttungsrendite von zwölf Prozent. Lesen Sie, wie diese Strategie durch den Verkauf von Kaufoptionen funktioniert.



Der individuelle Anlagemix

Auch in schwierigen Börsenphasen sind natürlich Aktien nicht tabu. Es kommt auf die richtige Auswahl an. Wir haben für Sie die großen Indizes S & P 500 und Euro Stoxx 600 über zehn Jahre analysiert. Die Kriterien dabei: niedrige Verschuldung, hohes Gewinnwachstum und hoher Wertzuwachs bei der Aktie. Herausgekommen sind sechs Aktien zum Kaufen und Liegenlassen.

Wo Sicherheit gesucht wird, da darf auch das Thema Dividende nicht fehlen. Denn noch attraktiver als die bereits gestiegenen Zinsen sind derzeit viele Dividendenwerte. Welche Titel ihre hohen Ausschüttungen auch im kommenden Jahr halten oder gar steigern werden, haben wir für Sie auf Seite 12 analysiert.

Bleibt noch das Thema Zinsen. Und auch hier lautet die Devise: Die Mischung macht’s. JP-Morgan-Chef James Dimon sieht zwar das Risiko, dass die Bondzinsen vorerst noch weiter steigen. Doch mit einem Mix aus verschiedenen Laufzeiten können Anleger sich für dieses Risiko wappnen. BÖRSE ONLINE hat für Sie einen passenden Anleihemix zusammengestellt.



Eines ist sicher: Die optimale Geldanlage gibt es nur in mathematischen Modellen. Tatsächlich ist es aber so, dass das persönliche Sicherheitsbedürfnis zum gewählten Anlagemix passen muss. Für die individuelle Auswahl haben wir Ihnen Ihren Einkaufszettel für die sichere Geldanlage zusammengestellt: Jetzt in der neuen Ausgabe der BÖRSE ONLINE.

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

50 Prozent Kurschance

Die Umstellung auf Cloud-Lösungen zahlt sich aus. Nicht zuletzt dank KI brummt das Geschäft dieses Unternehmens. (S.30)

Höhere Ziele

Dieser Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern hat die Prognose angehoben, plant aber immer noch sehr konservativ. (S.34)

Unaufhaltsam nach oben

Einige Aktien sind einfach nicht zu stoppen. Wer systematisch auf Aktien mit hoher Dynamik setzt, kann deutlich überdurchschnittliche Renditen erzielen. Die aktuellen Topwerte aus Deutschland. (S.38)

Elektrisch, automatisch, gut

Dieser Industrieausrüster ist mit seinen vier Geschäftsbereichen optimal für die Herausforderungen der Zukunft eingestellt und die Aktie nach wie vor günstig. (S.42)

Die besten Gamingaktien der Welt

Immer mehr Menschen begeistern sich fürs Gaming. Die Branche konsolidiert, große Player etablieren sich und tätigen Übernahmen. Das sind die Favoriten der Redaktion. (S.46)

Nur für kurze Zeit: 3 Ausgaben BÖRSE ONLINE für 9,90 Euro

Sichern Sie sich das Aktions-Abo von BÖRSE ONLINE und lesen Sie 3 digitale Ausgaben zum Vorteilspreis von 9,90 Euro. Mit Deutschlands erstem Börsenmagazin sind Sie bestens informiert: Lesen Sie auf über 110 Seiten Markt- und Aktienanalysen, Charttechnik, Handelsstrategien und Trading-Modelle sowie regelmäßige Porträts und Interviews mit Meinungsführern und Unternehmenslenkern. Worauf warten Sie noch?

Angebot sichern