Die Anleihen des prosperierenden asiatischen Stadtstaats sind attraktiv. Mit welchen Renditen Anleger rechnen können.

Kommt die Rezession oder kommt sie nicht? Wenn die Notenbanken weiter die Zinsen erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen, wird eine Kontraktion der Konjunktur jedenfalls wahrscheinlicher. In solch einem Umfeld fordern Gläubiger gern ihr Geld zurück, besonders von Schwellenländern, die zu einem Gutteil von der wirtschaftlichen Entwicklung in den USA abhängen.

Das Kapital wandert in als sicher geltende Währungen, allen voran den US-Dollar. Aber auch Schweizer Franken, Japans Yen und der Singapur-Dollar sind in unsicheren Zeiten gefragt — und werten auf.

Wer seinem Depot also eine Sicherheitskomponente hinzufügen will, ist mit einer Anleihe aus diesem Land gut bedient:

Für einen Staat mit „Triple A“-Rating bietet die 2009 begebene und noch bis September 2024 laufende Anleihe mit einem Nominalzinssatz von drei Prozent derzeit eine attraktive jährliche Rendite von fast vier Prozent, die steigen würde, wenn die heimische Währung gegenüber dem Euro am Laufzeitende aufgewertet hat.

Um welche Anleihe es sich handelt und wie viele Zinsen noch drin sind, erfahren Sie jetzt in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag.

Weitere Themen im Heft:

Der Knall am Paradeplatz und das Echo in den USA

Der für Schweizer Verhältnisse brachiale Coup um die Credit Suisse wirft viele Fragen auf. Die erzwungene Übernahme sowie ein erneutes Eingreifen der US-Behörden zeigen den Ernst der Lage. Was die Ereignisse für Anleger bedeuten (S.20)

Überwiegend düster

Die hohen Zinsen setzen Wohnkonzernen massiv zu. Dividenden wurden vielfach gestrichen. Aber es gibt auch einige Leuchttürme in der Branche (S.24)

Immer wertvollere Tropfen

Der Bedarf nach der wichtigen Ressource Wasser nimmt weiter zu, zugleich steht die Versorgung unter Druck. Anleger finden Chancen in stabilen Werten (S.26)

Massig Geld für Aktionäre

Vor allem in den USA kaufen Unternehmen gern eigene Papiere zurück und stampfen diese anschließend ein. Mittlerweile kommt diese Praxis auch in Europa immer mehr in Mode. Zur Freude von Anlegern (S.28)

Drum prüfe, wer sich ewig bindet

Wer Auto fahren will, muss heute nicht mehr unbedingt eins kaufen, er kann es auch leasen, mieten oder abonnieren. Wir erklären, wie das funktioniert und was es kostet (S.36)

