Viele Menschen träumen davon, eines Tages Millionär zu sein und ohne finanzielle Sorgen leben zu können. Die Lösung dafür ist aber wesentlich einfacher und sicherer als Lotto zu spielen und eines Tages auf den großen Gewinn zu hoffen.

“Wenn ich einmal reich wär”, heißt es schon in der beliebten Operette Anatevka und tatsächlich ist es der Traum vieler Menschen eines Tages reich zu sein und ohne irgendwelche finanziellen Sorgen leben zu können. Dies ist aber einfacher als viele Denken und hat wenig mit Glück, sondern viel mehr mit einer Menge Disziplin zu tun.

So können Sie eines Tages Millionär sein

Denn wer sein Geld kontinuierlich spart und das Kapital anschließend zu einer Marktrendite von sieben Prozent p.a. in ein Weltportfolio investiert, der kann zwar nicht über Nacht, aber mit ziemlicher Sicherheit zu einem Millionär werden.

Dazu gehört dabei weniger das Glück eines Lottospielers, sondern viel mehr eiserne Disziplin und ein sehr bewusstes Konsumverhalten. Ein Booster dabei kann außerdem die Steigerung der Sparrate durch entsprechende Gehaltserhöhungen sein.

So gelingt die Millionen in 10, 20, 30 und 40 Jahren

Ein weiterer Punkt spielt dabei auch der Anlagehorizont, denn je länger das Geld im Markt bleibt, desto stärker ist entsprechend auch der Zinseszinseffekt. So gelingt die Millionen in 10, 20, 30 und 40 Jahren:

Sparrate 10 Jahre: 5744 Euro

Sparrate 20 Jahre: 1908 Euro

Sparrate 30 Jahre: 815 Euro

Sparrate 40 Jahre: 378 Euro

Achtung! Eine Millionen wird nie mehr das sein, was sie einmal war

Allerdings sollten Anleger bei diesen Hochrechnungen einen Umstand beachten, denn eine Millionen Euro wird in Zukunft nicht mehr das an Kaufkraft wie im Hier und Jetzt besitzen. Dies liegt im Wesentlichen an der Inflation, welche aktuell zwar historisch hoch ist, aber im Durchschnitt bei zwei Prozent p.a. liegt.

Dementsprechend bräuchten Anleger diesen Vermögen für die Kaufkraft einer Millionen und folgende Sparraten:

10 Jahre: 1.220.794 Euro / Sparrate: 7012 Euro

20 Jahre: 1.490.338 Euro / Sparrate: 2844 Euro

30 Jahre: 1.819.396 Euro / Sparrate: 1482 Euro

40 Jahre: 2.208.039 Euro / Sparrate: 836 Euro

