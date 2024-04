Am 28. Februar 2024 war in einem Artikel von Seeking Alpha zu lesen, dass mehrere renommierte Investoren auffällig hohe Beträge in Rohstoffaktien investiert haben. Es könnte sich daher lohnen, einen näheren Blick auf den Rohstoffsektor, insbesondere auf den riskanten, aber sehr lukrativen Silbersektor zu werfen.

Nach mehreren Jahren mit einer enttäuschenden Kursentwicklung könnte dieser nun vor einer beispiellosen Rally stehen. Viele Anzeichen deuten auf den Beginn eines spektakulären Superzyklus hin – und eine besondere Aktie bietet jetzt absolutes Vervielfacher-Potenzial. In einer Zeit, in der Anleger nach sicheren Häfen und spannenden Wachstumschancen suchen, bietet Silber nun beides: Stabilität und das explosive Potenzial für außergewöhnliche Gewinne.

Der Börsenexperte André Fischer hat in seinem aktuellen Aktienreport „Der Silber-Tenbagger“ die wohl beste spekulative Silber-Aktie entdeckt: Wenn die Aktie ihr früheres Allzeithoch aus dem Jahr 1992 wieder erreicht, würde dies ein Kursplus von über 5.000 Prozent bedeuten.

