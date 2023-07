Mehr das tun können, was man wirklich will: Ein zweites Einkommen verschafft Freiräume. €uro zeigt vier Wege zu mehr Vermögen – von hohen Zinsen über die größten Cash-Aktien der Welt bis zu Nobelpreisträger-ETFs und einem Goldsystem

Welchen Traum von der finanziellen Freiheit hegen Sie? Den ganz großen, in dem Sie allein von den Erträgen Ihres Vermögens leben können? Oder den etwas kleineren, in dem Sie mit Ihren Investments ein schönes zweites Einkommen erzielen? Auch schon ein beachtlicher Zugewinn an Freiheit. Um ihn zu erfüllen, zeigt €uro vier Wege auf.

Schöne Zinsen bis 2119

Der Begriff „zweites Einkommen“ wird oft mit regelmäßigen Zuflüssen assoziiert. Die bieten Anleihen mit ihren regelmäßigen Zinszahlungen. Lang laufende Festverzinsliche sind derzeit dank stark gestiegener Zinsen sehr interessant. €uro hat sechs attraktive Langläufer gefunden — mit Fälligkeiten zwischen 2034 und 2119 —, die Renditen zwischen vier und sieben Prozent bieten (ab Seite 30). Bis auf ein Papier des deutschen Energieversorgers EnBW handelt es sich um Anleihen von Staaten oder Bundesländern (NRW, das spanische Baskenland, eine „autonome Region“). Ihre schönen Kupons werden bald auch wieder über der deutlich sinkenden Inflation liegen.

Mit der KI im Bunde

Das war in den kürzlich fälligen Berichten über die Gewinner der ersten sechs Monate des Börsenjahres gleich dutzendfach zu lesen: Nur sieben, acht große Tech-Aktien, von Apple über Meta und Nvidia bis Tesla, haben mit dem Rückenwind der Begeisterung über die KI und dank der Hoffnung auf die Zinswende die US-Börsen nach oben getrieben, den Leitindex S & P 500, vor allem aber das Tech¬Barometer Nasdaq.

Verdienen mit Nobelpreisträgern

Der Nobelpreis für Wirtschaft ist viel Geld wert. Für die Preisträger — aber ebenso für die Anleger. So hat der US-amerikanische Nobelpreisträger Eugene Fama die Rendite-Überlegenheit von Small Caps und Value-Aktien wissenschaftlich untermauert. €uro stellt ein 5-Faktor-Portfolio mit fünf ETFs vor, das seit dem Jahr 2000 einen Renditevorsprung von 136 Prozentpunkten gegenüber dem berühmten Welt-Index MSCI World erzielt hat.

Goldene Zeiten

Der Goldpreis leidet aktuell noch unter den Zinserhöhungen. Aber damit wird es bald vorbei sein. Das Edelmetall bietet derzeit ein besonders gutes Chance-Risiko-Verhältnis und profitiert von mächtigen Trends wie etwa der größeren Fragmentierung der Welt, der De-Dollarisierung, der weiter wachsenden Verschuldung oder den Rekord-Goldkäufen von Zentralbanken. Schon das Kursziel auf Sicht von zwölf Monaten liegt bei Pictet bei 2.100 Dollar, bis zum Ende des Jahrzehnts beim Vermögensverwalter Incrementum sogar bei 4.800 Dollar. Zusätzlich zeigen wir ein Anlagesystem mit nur vier ETFs/ETCs, in dem Gold stark zu Sicherheit und Wertsteigerung beiträgt (ab Seite 50).

Alles das und noch viel mehr lesen Sie jetzt in der neuen Ausgabe von €uro

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Vor neuen Gipfeln

Die großen Tech-Konzerne sind riesige Cash-Maschinen. Der Siegeszug der KI und neue Produkte beflügeln sie zusätzlich – was das für den Barmittelzufluss und die Kurse bedeutet (S.34)

Goldene Zeiten

Das gelbe Edelmetall ist Depot-Stabilisator und Performance-Treiber zugleich. Wie Anleger seine exzellenten Perspektiven strategisch richtig nutzen (S.50)

ChatGPTisierung der Welt

Künstliche Intelligenz wird nicht nur unser Privatleben, sondern die ganze Weltwirtschaft grundlegend verändern. Ein Blick in die Zukunft und auf mögliche Gewinner (S.55)

Megaerträge mit Megatrends

Die Welt verändert sich in einem immer rasanteren Tempo. Mit diesen Zukunftsaktien nutzen Anleger die mächtigsten Entwicklungen auf dem Planeten (S.66)

Öl-Asse im Depot

Der Energiewende zum Trotz: Der Ölbedarf der Welt wird auch in den kommenden Jahren steigen. Davon profitieren vor allem die großen, kapitalstarken Konzerne (S.74)

€uro – Das Magazin für Wirtschaft und Geld

€uro verknüpft wirtschaftspolitische Entwicklungen mit Berichterstattungen von Unternehmen und gibt ausgewogene Anlageratschläge sowie clevere Tipps zu Steuer- und Versicherungsfragen. Ob Anlagestrategien, Steuertipps oder Tests zu Finanzprodukten - €uro liefert Ihnen die Informationen, die Sie brauchen.

Testen Sie €uro jetzt zum Vorteilspreis im Probeabo:

Sie erhalten 3 digitale Ausgaben für 15,99 € statt regulär 23,97 €.

Zum Angebot