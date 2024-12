Mit den richtigen Aktien und ETFs sind Anleger immer auf der Siegerseite. 16 ewige Top-Picks für Ihr Portfolio



DAX über 20.000 Punkten, Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 auf Höchstständen — bleibt die Frage: Wo soll ich jetzt noch einsteigen? Die Antwort liefern mehrere wissenschaftliche Studien aus den USA. In ihrer Studie „The Determinants of Portfolio Performance“ untersuchten die US-Analysten Gary P. Brinson, Brian D. Singer und Gilbert L. Beebower, wie unterschiedliche Faktoren die Performance von Portfolios beeinflussen. Sie fanden heraus, dass die Asset Allocation den größten Einfluss auf die Performance hat, aber dass innerhalb dieser Asset Allocation auch die Aktienauswahl (Security Selection) entscheidend ist. Die Selektion der richtigen Einzelwerte erwies sich dabei als weitaus wichtiger als zu versuchen, den Markt durch die Wahl des richtigen Ein- und Ausstiegszeitpunkts zu schlagen.



Sie stellten außerdem fest, dass die Rendite von Portfolios zu 70 bis 90 Prozent durch die Auswahl der einzelnen Wertpapiere und nur zu einem kleinen Teil durch die Marktallokation beeinflusst wurde. Market Timing trug nur sehr wenig zur Gesamtperformance bei, weil niemand auf Dauer die Marktstimmung treffsicher voraussagen kann.



BÖRSE ONLINE hat daher Aktien und ETFs herausgesucht, deren Anlageerfolg nicht von der kurzfristigen Anlegergunst, sondern vom langfristig nachhaltigen Geschäftserfolg abhängt.

Das sind zum einen Burggraben-Aktien — Papiere von dominierenden Marktführern mit kaum aufholbaren Wettbewerbsvorteilen, mit deren Auswahl die Redaktion so einiges an Erfahrung aufweisen kann. Das von BÖRSE ONLINE betreute Wikifolio „€uro am Sonntag - Moat Kings“ weist allein in diesem Jahr einen Gewinn von 28 Prozent auf und ließ damit den DAX trotz Allzeithochs deutlich hinter sich.



Hinzu kommen Megatrend-Profiteure und ausgesuchte Dividendenaristokraten. Hier spielt der Faktor Zeit Anlegern in die Hände, denn gemessen am Einstiegskurs steigen auf Dauer die Dividendenrendite (Aristokraten) und die Gewinne (Megatrends) gewaltig.



Beim Welt-Portfolio haben wir ETFs gefunden, die sogar den MSCI World Index um Längen schlagen, und auch eine Prise Gold darf in einem Dauer-Portfolio natürlich nicht fehlen. Lesen Sie alles über Aktien und ETFs für die Ewigkeit: jetzt in der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Der Brückenbauer wird digital

Großaufträge für Rechenzentren zeigen, dass Megatrends wie künstliche Intelligenz und Big Data in der realen Bauwirtschaft angekommen sind (S.30)



Chancen auf einen Verdoppler

Der Finanzdienstleister hat die Weichen auf Wachstum gestellt und mit einer Stiftung einen starken Ankerinvestor gefunden. Mutige Anleger wetten auf die nachhaltige Trendwende (S.32)



Die glorreichen 7 aus Deutschland

Sieben Aktien haben in diesem Jahr besonders zugelegt und sogar die "Glorreichen 7" aus dem US-Techsektor abgehängt. Die Perspektiven für die Top-Performer (S.36)



Kassenschlager

Bei Disney, Neflix und Co. läuft es wie geschmiert. Werbeeinnahmen treiben das Geschäft zusätzlich an. Wer die künftigen Streaming-Gewinner sind (S.44)



Chance auf 28 Prozent in nur zwei Monaten

Dafür reicht ein per saldo stabiler Preis von Baumwolle aus. Mit Silber sind bis März 33 Prozent drin und mit Brent-Öl bis April ebenfalls attraktive 32 Prozent (S.52)

Erfolgreich investieren mit BÖRSE ONLINE

Seit 1987 vertrauen Anleger bei ihren Investmententscheidungen auf BÖRSE ONLINE. Profitieren auch Sie künftig davon! In Deutschlands erstem Börsenmagazin finden Sie umfassende Informationen zu Marktanalysen, Aktienbewertungen, Handelsstrategien und Trading-Modellen. Die Datenbank umfasst etwa 600 deutsche Aktien sowie zahlreiche internationale Titel und liefert Ihnen detaillierte Kennzahlen, um fundierte Investmententscheidungen zu treffen.

Verpassen Sie diese Gelegenheit nicht und sichern Sie sich jetzt 3 digitale Ausgaben von BÖRSE ONLINE zum Aktionspreis von nur 9,90 Euro.



Zum Angebot