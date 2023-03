Mit ausgewählten Nebenwerten eine höhere Rendite als der Gesamtmarkt erzielen. So geht’s…

Deutsche Nebenwerte haben ein oftmals deutlich höheres Kurspotenzial gegenüber klassischen Standardwerten. Allerdings bleiben – wie so oft – die richtige Titelauswahl wie auch die entsprechenden Branchenkenntnisse entscheidend. Mit seiner Stock-Picking-Strategie hat Börsenexperte Lars Winter schon mehrfach sein Können unter Beweis gestellt. Er setzt dabei auf Aktien, die einen konkreten Anlass zum Kauf bieten: Aktien mit Übernahmefantasie, Squeeze-out-Kandidaten oder Titel vor Neubewertungen. Lars Winter hat die besten Storys aus dem deutschen Nebenwerte-Universum für Sie parat.

Am 29. März startet sein erster Nebenwerte-Börsenbrief als wöchentliche PDF-Ausgabe. Neben interessanten Aktientipps wird der Lars Winter Report auch ein Echtgeld-Depot mit 20.000 Euro Startkapital enthalten.

Hat er einen Kandidaten für das Depot gefunden, prüft er zusätzlich die Fundamentaldaten sowie die charttechnischen Konstellationen und bezieht diese in die Bewertung ein. Erst dann hat der Titel eine Chance auf einen Platz im Nebenwerte-Depot von Lars Winter. Natürlich kann auch ein größerer Standardwert den Weg ins Depot finden, sofern er ein attraktives Upside-Potenzial aufweist.

Für jeden Anlegertypen geeignet

„Über die Zeit wird für jeden, der sich für Aktien interessiert, etwas Spannendes dabei sein — vom konservativen Blue Chip bis zum heißen Micro Cap“, verspricht Winter. Einen echten Mehrwert wird das Echtgeld-Depot bieten, für das jederzeit Transaktionen vorgenommen werden können. Abonnenten des Lars Winter Report erfahren dank eines zeitnahen E-Mail- oder SMS-Alerts direkt, welche Aktien gerade gekauft oder verkauft werden und bleiben so bei ihren Investments stets up to date. Abonnieren Sie noch heute den Lars Winter Report und seien Sie von Beginn an dabei.

