Die Zinsoffensive der Anbieter spült Deutschen Haushalten laut der Bundesbank diese unglaubliche Summe in die Kassen. So steht es außerdem jetzt in Deutschland um Aktien und Immobilien.

Seit die Notenbank die Zinsen angehoben hat, nimmt der Reichtum der Deutschen immer weiter zu. Dies überrascht, da Aktien und Immobilien zuletzt gefallen sind. Ein Faktor, der das Vermögen vieler steigert ist allerdings das Tages- und Festgeld:

So reich macht die Deutschen das Tagesgeld

So erhöhte sich das Geldvermögen der privaten Haushalte im zweiten Quartal um 94 Milliarden Euro auf 7,49 Billionen Euro, wie die Bundesbank am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. "Nach einem deutlichen Rückgang im Laufe des Vorjahrs ist dies bereits der dritte Anstieg in Folge", erklärte die Notenbank.

"Vor dem Hintergrund gestiegener Zinsen setzten die privaten Haushalte im zweiten Quartal 2023 ihr Anlageverhalten des Vorquartals größtenteils fort", erklärte die Notenbank. Die Haushalte investierten im Quartal in höher verzinste Termineinlagen im Volumen von 43 Milliarden Euro, ihre Sichteinlagen verringerten sie hingegen um 18 Milliarden Euro. Auch der Zukauf von Schuldverschreibungen fiel mit 21 Milliarden Euro kräftig aus.

Interesse an Aktien und Immobilien geht wieder zurück

"Das Interesse an Aktien ließ hingegen deutlich nach", führte die Bundesbank in ihrem Bericht weiter aus. Die Haushalte hätten zuletzt nur noch rund eine Milliarde Euro in Aktien und andere Anteilsrechte investiert. Das sei der niedrigste Wert seit 2016.

Die Verbindlichkeiten der Haushalte legten im zweiten Quartal minimal um fünf Milliarden Euro auf 2,14 Billionen Euro zu. Die Bundesbank führte dies auf eine nur geringe Zunahme der Wohnungsbaukredite zurück. Die Verschuldungsquote der Haushalte sank um 0,7 Prozentpunkte auf 53,6 Prozent, vor allem weil die gesamtwirtschaftliche Leistung im Quartal zunahm.

Anleger setzen also lieber auf Tagesgeld, Festgeld und Anleihen statt auf Aktien und Immobilien. Doch ist das der richtige Weg?

Tagesgeld ist gut, doch Aktien und Immobilien sollten nicht vergessen werden

Tatsächlich ist Tagesgeld nicht der Weg für den langfristigen Vermögensaufbau, denn Zinsen schwanken und tendieren außerdem dazu, der Inflation hinterherzulaufen. Wer also sein Geld wirklich vermehren will, der sollte auch weiterhin auf Immobilien und Aktien setzen, selbst wenn es aktuell nicht der richtige Zeitpunkt zu sein scheint.

Denn gerade Krisen sind der beste Einstiegszeitpunkt für den Aktienmarkt, was nicht zuletzt an diesem Chart des S&P500 deutlich wird:

Natürlich macht es aber trotzdem Sinn für absehbare Ausgaben oder den Notgroschen Geld auf einem hoch verzinsten Konto vorzuhalten. Wenn das auch für Sie interessant ist, dann werfen Sie jetzt einen Blick auf den Börse Online Tagesgeld-Vergleich

Mit Material von Reuters

Lesen Sie auch:

Milliardär Ray Dalio warnt: „Wir werden in diesem Land eine Schuldenkrise haben“

Oder:

Sparkassen-Kunden aufgepasst: Payback-Kooperation kann bares Geld einbringen