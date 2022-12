5 Portfolios für die Ewigkeit: Keine Angst vor unruhigen Zeiten, denn €uro am Sonntag zeigt Ihnen, wie Sie mit nur wenigen ETFs ein Depot bauen, das nachweislich in jeder Marktlage funktioniert.

Nur die wenigsten Anleger werden dem Börsenjahr 2022 nachtrauern. Der erste Bärenmarkt seit einer gefühlten Ewigkeit hat viel zerstört — vor allem die naive Hoffnung vieler Anleger, die im Rendite-Rausch der letzten Jahre dachten, es würde ewig so weitergehen. Doch was wird uns das Jahr 2023 bringen? Selten gingen die Meinungen stärker auseinander. Das Schlagwort „Rezession“ rückt in den Fokus, doch ebenso die Hoffnung auf neue Höchststände. Erst kürzlich wagte sich Goldman Sachs mit ihrem Jahresausblick aus der Deckung, der für alle Bullen ernüchternd ausfiel. Die Renditeerwartungen am Aktienmarkt? Kaum vorhanden. Was soll man also machen, in einer Zeit, in der nichts mehr sicher scheint? In der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag stellen wir die von uns ausgewählten Fonds und Exchange Traded Funds näher vor.

„Wer neue Ideen sucht, sollte alte Bücher lesen“, lautet das Motto. Am besten Bücher, die weit vor der Niedrigzinsphase geschrieben wurden. Plötzlich rücken wieder fast vergessene Strategien in den Vordergrund, die in den letzten Jahren immer weiter aus dem Fokus gerieten. Morgan Stanley beispielsweise ruft bereits das Comeback des klassischen 60/40-Portfolios aus. Also ein Depot, welches aus 60 Prozent Aktien und 40 Prozent Anleihen besteht (in der Originalfassung aus dem Jahr 1952 wurde sich auf den amerikanischen Aktien- und Anleihemarkt beschränkt) und für das der Erfinder Harry Markowitz einen Wirtschaftsnobelpreis gewann.

Seine Theorie von damals: Durch diese Allokation erhalten risikoaverse Anleger die ideale Balance in ihrem Portfolio und damit ein optimales Rendite-Risiko-Portfolio. In der Niedrigzinsphase wurde dieses Konzept immer unpopulärer, doch die langfristigen Ergebnisse sind nach wie vor überzeugend: Seit 1980 generierte das Portfolio in 35 von 42 Jahren einen Gewinn. Durch das neue Marktumfeld und prominente Unterstützer dürfte das 60/40-Portfolio nun wieder vor allem für unsichere Anleger zum Thema werden.

Doch es gibt weitere und vor allem smarte Strategien für unsichere Zeiten, die sich seit Jahrzehnten bewiesen haben. €uro am Sonntag hat jene auf den Prüfstand gestellt und zeigt Ihnen fünf Wege, wie Sie nicht nur das vermutlich äußerst anspruchsvolle Börsenjahr 2023 meistern, sondern Ihr Depot für alle Eventualitäten sattelfest machen.

Alles Wichtige dazu lesen Sie jetzt in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag.

Weitere Themen im Heft:

Schätzchen mit Renditepower

Premiumfahrzeuge verkaufen sich trotz Krise und Inflation hervorragend. Auch für Anleger lohnt sich der automobile Luxus (S.26)

Solide aufgestellt

Mit Aktien von Finanzinstituten konnten Investoren in den vergangenen Jahren wenig verdienen. Das könnte sich künftig ändern (S.28)

Im Kreis der Familie

Unternehmen in Familienbesitz zeichnen sich durch langfristiges Denken und in aller Regel durch gesündere Bilanzen aus. Wie Anleger investieren (S.30)

Die Lage bleibt kritisch

Die Angst vor einer Pleitewelle ist groß und drückt sowohl auf die Stimmung als auch auf die Kurse am Kryptomarkt (S.32)

Vorm Jahresende Steuern sparen

Wer im Dezember die Weichen richtig stellt, kann seine Abgabenlast noch deutlich senken. Die effektivsten Spartipps für Berufstätige, Ruheständler, Kapitalanleger und Familien (S.36)

