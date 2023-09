Acht geniale und einfache Strategien, mit denen Sie aus einem Startkapital von 30.000 Euro nach wenigen Jahren 100.000 Euro machen können. Vom Super-Sicher-Depot über Immer-Gewinner-Aktien, Burggräben-ETFs und mehr ist alles dabei.

Aus 30.000 Euro 100.000 Euro machen — ist das möglich? Durchaus. Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit unterschiedlichen Strategien dieses Ziel in nur wenigen Jahren und gleichzeitig mit moderatem Risiko erreichen können.

100 Prozent Gewinn

Es gibt Strategien, mit denen man in der Vergangenheit immer gewonnen hat. Und trotzdem scheuen immer noch 40 Prozent aller Deutschen die Aktie als langfristige Geldanlage. Dabei ist das Risiko häufig viel geringer, als es womöglich scheint.

Ein Beispiel gefällig? Wenn Sie etwa zwischen dem Jahr 1900 und dem Jahr 2022 zu einem beliebigen Zeitpunkt in einen Indexfonds des S&P 500 investiert und ihre Anlage für mindestens 20 Jahre gehalten hätten, so hätten Sie inklusive Dividenden immer Gewinn gemacht. Das zeigt ein Bericht von „The Motley Fool“ anhand einer Analyse des Marktanalyseunternehmens Crestmont Research. Sie hätten also ab 1900 zu jedem möglichen Zeitpunkt einsteigen können. Wenn Sie Ihre Investition für mindestens 20 Jahre gehalten hätten, hätten Sie in jedem der 104 möglichen Endjahre von 1919 bis 2022 eine positive Gesamtrendite erzielt. Ein Anlageerfolg in 104 von 104 Fällen — 100 Prozent Gewinnchance! Nicht nur das: Etwa die Hälfte der 104 Endjahre lieferte eine jährliche Rendite, die zwischen neun und 17,1 Prozent lag, nur wenige einzelne von ihnen brachten fünf Prozent oder weniger.

Bei dieser Strategie spielte es keine Rolle, zu welchem Zeitpunkt Sie eingestiegen wären. Ob sich die Börsen etwa gerade neuen Hochs oder Tiefs näherten. Theoretisch hätten Sie in dieser Zeit auf den Ersten oder Zweiten Weltkrieg treffen können, Krisen wie die Great Depression, die Finanzkrise oder die Dotcom Bubble. Und trotzdem: Am Ende wären Sie nach den 20 Jahren mit Gewinn herausgegangen.

Das durchschnittliche jährliche Wachstum des S&P 500 der vergangenen 20 Jahre liegt laut Daten von Bloomberg bei etwa zehn Prozent. Davon ausgehend, dass sich dieses Wachstum die kommenden Jahre weiter fortsetzen wird und Sie heute 30.000 Euro in einen ETF auf den S&P 500 investieren, hätten Sie am Ende der 20-jährigen Halteperiode aus Ihrem anfänglichen Startkapital sogar über 200.000 Euro gemacht. Den Meilenstein von 100.000 Euro würden Sie bereits nach 13 Jahren durchbrechen.

Kick it like Buffett

Auch Börsenlegende Warren Buffett, dessen Zitat „Wetten Sie nicht gegen Amerika“ weltbekannt ist, ist großer Fan der S&P-Strategie. In einem Brief an die Aktionäre verriet er 2013 sogar, dass es in seinem Testament vorgesehen ist, dass 90 Prozent von dem, was seine Familie erben wird, in einen S&P-Indexfonds fließen sollen. Denn er gab zu bedenken, dass es für Laien oft schwer sei, im Einzelnen auf die richtigen Aktien zu setzen. „Ein Querschnitt von Unternehmen“ sei hier die bessere Lösung. Und: „Ein kostengünstiger S&P 500 Indexfonds wird dieses Ziel erreichen.“ Auch bei der Jahreshauptversammlung 2020 erklärte er erneut: „Meiner Meinung nach ist es für die meisten Menschen das Beste, den S&P-500-Index-Fonds zu besitzen.“ Aktuell besitzt Berkshire Hathaway sowohl Anteile am Vanguard S&P 500 ETF als auch am SPDR S&P 500 ETF.

Auf den S&P 500 zu setzen, ist eine effektive Methode, um aus seinem Geld mehr zu machen. Doch es gibt noch andere Wege, sein Geld mindestens so effektiv, wenn nicht sogar noch besser zu vermehren. Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen weitere geniale Strategien, um mit einem Startkapital von 30.000 Euro in wenigen Jahren die Marke von 100.000 Euro zu knacken.

