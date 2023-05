Altersarmut aufgrund eines kaputten Rentensystems ist ein sehr realer Albtraum vieler Deutscher. Doch wie viel an Vermögen oder Rente braucht es eigentlich, um zu den Top 10 Prozent der Rentner zu gehören und auch im Alter ein annehmbares Leben führen zu können?

Immer mehr Menschen sparen für das Alter, primär aus Angst vor der Altersarmut. Doch wie viel Geld benötigt man eigentlich, um noch eine annehmbare Rente zu bekommen? Und mit wie viel monatlicher Rente gehört man eigentlich zu den Top 10 Prozent der Menschen in Deutschland im Ruhestand?

Rente alleine reicht oftmals nicht zum Leben

Wie eine aktuelle Auswertung aus dem Jahr 2020 zeigt, erhielt der Durchschnitt der Altersrentner 854 Euro im Monat. Insgesamt bezogen in diesem Jahr 24 Millionen Menschen eine gesetzliche Rente.

Da diese aber oft kaum zum Leben ausreicht, hatten die meisten Menschen schon vorgesorgt und erhielten mit zusätzlichem Einkommen aus privater oder betrieblicher Altersvorsorge im Mittel ein Nettoeinkommen von 1.800 Euro.

Mit diesem Vermögen gehören Sie zu den Top 10% der Rentner

Es ist also klar, dass schon für Rentner im Hier und Jetzt die reine gesetzliche Rente nicht ausreicht und deswegen privat vorgesorgt werden muss. Wer zu den oberen 10 Prozent im Jahr 2020 gehören wollte, brauchte sogar ein Nettoeinkommen von 3.190 Euro.

Aber wie viel Geld braucht es eigentlich für Sie in Zukunft, um zumindest zum Durchschnitt oder sogar zu den oberen zehn Prozent zu gehören? Immerhin muss hier die Inflation mit einkalkuliert werden!

So viel Vermögen brauchen Sie um im Rentenalter zu den Top 10 Prozent der Rentner zu gehören

Natürlich kommt dies stark darauf an, in welchem Alter Sie in die Rente gehen. Dazu erhält man mit der Inflationsannahme von zwei Prozent folgende Daten:

10 Jahre: 2.197 Euro (Durchschnitt) / 3.894 Euro (Top 10 Prozent)



20 Jahre: 2.682 Euro (Durchschnitt) / 4.754 Euro (Top 10 Prozent)

30 Jahre: 3.274 Euro (Durchschnitt) / 5.803 Euro (Top 10 Prozent)

Um diese Teuerungsrate im Vergleich zur Rente auszugleichen, braucht es also einiges an Vermögen. Geht man von dem Durchschnittswert der Rentenzahlung von 854 Euro aus und inflationiert diesen auf, ergibt sich eine kräftige Lücke. So viel an angesparten Kapital bei einer Auszahlungsrate von drei Prozent würden Sie deswegen benötigen:



10 Jahre: 457.380 Euro (Durchschnitt) / 1.129.392 Euro (Top 10 Prozent)



20 Jahre: 558.360 Euro (Durchschnitt) / 1.378.872 Euro (Top 10 Prozent)

30 Jahre: 681.516 Euro (Durchschnitt) / 1.683.000 Euro (Top 10 Prozent)

